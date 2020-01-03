تزايد عدد قادة العالم الأصغر سناً

المصدر: باريس - أ.ف.ب

عاد سيباستيان كورتز الى السلطة في النمسا، أمس، ليصبح وهو في سن الـ33 عاماً أصغر رئيس في العالم يتولى مهامه، ليتقدم على الفنلندية سانا ماران (34 عاماً) التي أصبحت رئيسة للوزراء في ديسمبر.

على غرار كورتز وماران هناك قادة عدة حالياً في العالم في الثلاثينات من العمر أو كانوا في تلك السن حين تولوا مهامهم:

■■أوكرانيا:

عيّن الخبير القانوني أوليكسي غونتشاروك رئيساً للوزراء في أغسطس، في سن الـ35 عاماً، من قبل الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي يبلغ من العمر 41 عاماً.

■■السلفادور:

تولى الرئيس نجيب أبوكيلة مهامه في يونيو في سن الـ37 عاماً.

■■أندورا:

تولى كزافييه أسبو زامورا رئاسة الحكومة في مايو في سن الـ39 عاماً.

■■ كوستاريكا:

انتخب الرئيس كارلوس الفارادو وهو في سن الـ38 عاماً في عام 2018.

■■ نيوزيلندا:

أصبحت جاسيندا أرديرن رئيسة للوزراء حين كانت تبلغ 37 عاماً في 2017.

■■ إيرلندا:

ليو فارادكار أصبح وهو في سن الـ38 عاماً في عام 2017 أصغر رئيس وزراء لجمهورية إيرلندا.

■■ فرنسا:

إيمانويل ماكرون انتخب رئيساً في مايو 2017 ليصبح في سن الـ39 عاماً أصغر رؤساء الجمهورية الفرنسية الـ25.

■■ أستونيا:

أصبح الوسطي يوري راتاس في سن الـ38 رئيساً للوزراء في نوفمبر 2016. وقد تولى الحكم خلفاً لشاب آخر هو تافي رويفاس الذي اصبح رئيساً للحكومة في الـ34 في 2014.

■■ مالطا:

تولى رئيس الوزراء جوزيف موسكات السلطة في عام 2013، وكان في سن الـ39 عاماً.

وبعيداً عن الانظمة الديمقراطية، يبلغ قادة مثل الكوري الشمالي كيم جونغ أون 35 عاماً.

في بوتان وصل الملك جيغمة خيسار نمجيل وانغشاك الى السلطة وهو في سن الـ26 عاماً في 2006، وهو اليوم في الـ39.

سيباستيان كورتز يعود إلى السلطة في النمسا وهو في سن الـ33 عاماً.