رئيس الوزراء الياباني يعدم وثائق خوفاً من افتضاح قائمة مدعوين لحفل

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن الـ«واشنطن بوست»

تعرض رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، للانتقاد اللاذع بسبب تمزيقه الكثير من الوثائق المهمة. وتحدثت الصحف على صفحاتها الأولى بإسهاب هذا الأسبوع عن نهج آبي في التخلص من الأوراق الحكومية المهمة، واحتفاظه بآلة تمزيق تستطيع التخلص من 1000 صفحة من الأوراق الحكومية بضغطة زر واحدة.

أصبح آبي رئيس وزراء اليابان الأطول خدمة الأسبوع الماضي، لكن معدلات تأييده تتراجع، بسبب اتهامات بأنه استغل حفلاً سنوياً تموله الدولة خلال موسم إزهار الكرز، لدعوة المئات من مؤيديه ورفاقه.

الإثنين الماضي حاولت مجموعة من السياسيين المعارضين دون جدوى الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء، لرؤية آلة التمزيق الضخمة، التي أصبحت رمزاً للتغطية الحكومية في اليابان. تم إبعادهم في البداية، لكنهم عادوا يوم الثلاثاء لاختبار هذه الآلة، واكتشفوا أنه يمكنها تمزيق قائمة بأسماء ضيوف تشتمل على 800 صفحة في وقت يزيد قليلاً على 30 ثانية. وتفتخر شركة «ناكاباياشي» على موقعها على الإنترنت، وهي الشركة التي أنتجت هذه الآلة، بأن جهاز التقطيع يمكنه التخلص من 550 كيلوغراماً (1200 رطل) من الورق في ساعة واحدة. ويوجد في مكاتب الوزارة عدد كبير من آلات التقطيع الصغيرة.

وقالت صحيفة «آساهي شيمبون»، في تعليق لها على صفحتها الأولى: «يتساءل المرء عن عدد صفحات الوثائق الرسمية التي تتم بها تغذية تلك الآلات يومياً»، وتضيف «كلما ظهرت فضيحة، فإن ذريعة البيروقراطيين هي أن جميع الوثائق ذات الصلة قد تم تجاهلها، أو لا يمكن تحديد موقعها. ولعل هذا هو ما يتعين عليهم قوله من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل إدارة آبي».

ومن ضمن ما تم تمزيقه، قائمة ضيوف لحزب مثير للجدل تموله الدولة، وأيضاً تم تمزيق قوائم زوار مكتب رئيس الوزراء، إلى جانب المجلات التي تستعرض المخاطر التي تواجهها قوات الدفاع الذاتي اليابانية في الخدمة في السودان والعراق، كل ذلك قيل في البداية إنه تم تمزيقه، على الرغم من إنقاذه لاحقاً، وهناك أيضاً أوراق مهمة تتعلق بفضيحة مدرسة هددت بإسقاط إدارة آبي، بعضها تم تمزيقه، والبعض الآخر تم تزويره.

ويجادل سياسيون معارضون بأن قائمة الضيوف لحفل سنوي يقيمه رئيس الوزراء للاحتفال بأزهار الكرز في حديقة شينجوكو جيون الوطنية بطوكيو في أبريل، قد طالت لتضم عدداً كبيراً من الضيوف، حيث تمت دعوة 15 ألف شخص، بكلفة إجمالية بلغت 55 مليون ين (500 ألف دولار).

وفي مايو الماضي، طلب عضو الحزب الشيوعي الياباني، تورو مياموتو، الإفراج عن قائمة الضيوف المدعوين لهذا الحفل، إلا أن الجهات المسؤولة أبلغته بأن القائمة قد تم تقطيعها من أجل حماية خصوصية المدعوين، وفي ما بعد اتضح أن القائمة تم تقطيعها في التاسع من مايو، وهو اليوم نفسه الذي طلب فيه مياموتو رؤيتها.

- يمكن لآلة القطع

تمزيق قائمة بأسماء

ضيوف تشتمل

على 800 صفحة

في وقت يزيد قليلاً

على 30 ثانية.