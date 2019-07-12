فيلم سينمائي يجسّد شخصية أنغيلا ميركل

المصدر: ترجمة: ع.خ عن «هوليوود ريبورتر»

يتوقع أن تتقمص نجمة المسرح الألمانية، إيموجين كوغ، شخصية المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في فيلم سينمائي عن دور أقوى امرأة في العالم، والمقصود بها ميركل.

وتدور أحداث فيلم «ميركل» حول دور هذه الزعيمة الألمانية وقراراتها الحاسمة خلال صيف عام 2015، عندما فتحت حدود ألمانيا أمام ما يقرب من مليون لاجئ سوري. وهذا الفيلم من إخراج ستيفان فاغنر، الذي اختتم للتو التصوير الفوتوغرافي الأساسي للفيلم. وتنتجه مؤسسة كارت بلانش إنترناشيونال، بالتعاون مع الإذاعتين الألمانيتين «آر بي بي»، و«إن دي آر».

ويرتكز فيلم «ميركل» على رواية «المُسيّر» الأكثر مبيعاً، وهي من تأليف الصحافي الألماني، روبن ألكساندر، وتدور حول القرار الأكثر أهمية في حياة ميركل، عندما بدأ الملايين من اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية في سورية يتدفقون داخل أوروبا، حيث اتخذت المستشارة الألمانية، المعروفة بنهجها الحذر والتحليلي في السياسة، القرار المفاجئ، خلافاً للقادة الغربيين، بفتح حدود بلادها أمام هؤلاء اللاجئين.

وفي حين أثنى عليها الكثيرون لموقفها الأخلاقي في الأزمة، فقد عززت هذه الخطوة اليمين المتطرف في ألمانيا، وألحقت الأذى بميركل سياسياً.

تم تصوير الفيلم على غرار فيلم «الملكة»، إخراج ستيفن فريرز (2006)، حيث ينظر كلٌ من الفيلمين إلى أعماق قوة السياسات، ويقدمان صورة واضحة لامرأة استثنائية في وضع استثنائي.

بدأ العمل في فيلم «ميركل» في يوليو 2015، عندما كانت المستشارة الألمانية في أوج قوتها، وبعد أن نجحت في اجتياز الأزمة الاقتصادية في اليونان، أسست نفسها كقوة سياسية في أوروبا. ولكن بعد أن بدأ الآلاف من اللاجئين السوريين يشقون طريقهم عبر القارة بحثاً عن ملاذ آمن، واجهت ميركل أكبر أزمة في حياتها المهنية، إنها أزمة أثارت خصومها السياسيين الأقوياء، بمن فيهم رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، الذي يرفض قبول حتى لاجئ واحد في بلده، ومنافسون ألمان داخليون، من بينهم نائبها، سيغمار غابرييل، وزعيم بافاريا، هورست سيهوفر.

وتعرف كوغ بأنها ممثلة مسرحية، لكنها ظهرت في أكثر من 40 إنتاجاً سينمائياً وتلفزيونياً، من أشهرها فيلم «ريكويم» (2006)، وتدور أحداثه حول أم كاثوليكية قوية، تقتنع بأن ابنتها (التي لعبت دورها الممثلة ساندرا هويلر) تلبسها الشيطان. وفازت كوغ عن هذا الدور بجائزة السينما الألمانية لأفضل ممثلة مساعدة.

فيلم «ميركل» هو أول مشروع من إنتاج شركة كارت بلانش، وهي مجموعة إنتاج أنشأها رجل الأعمال وخبير الصناعة الألماني، ألكسندر فان دولمن. وتعمل كارت بلانش أيضاً على مسلسل تلفزيوني يدور حول حياة «كاترين العظيمة»، مقتبس من رواية «وينتيرهي»، للكاتبة اليهودية، ميرنا فونك، وتحكي قصة امرأة يهودية شابة، تسافر من برلين إلى تل أبيب، ثم إلى بانكوك مرة أخرى بحثاً عن هويتها.