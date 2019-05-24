ملكة إسبانيا تظهر بالفستان ذاته لأميرة السويد

المصدر: ترجمة: ع.خ. عن مجلة «هالو»

ظهرت ملكة إسبانيا، ليتيسيا، الاثنين الماضي، في فستان من الحرير المطبوع يخلب الأنظار في إحدى المناسبات الاجتماعية. لكن ما لم يلاحظه الكثيرون أن الفستان نفسه ظهرت به ولية عهد السويد، الأميرة فيكتوريا، قبل شهر من ذلك، فهل هي مصادفة ملكية، أم هي محض مداهنة؟ لا أحد يعلم. أضافت كلتا المرأتين حزاماً أنيقاً في وسط الفستان، حيث اختارت ليتيسيا نسخة من الجلد الأبيض النحيف، بينما اختارت فيكتوريا نوعاً أكثر أناقة من الجلد الأسود.

لم تكن فيكتوريا وليتيسيا هما المرأتان الملكيتان الوحيدتان اللتان اشتركتا في ارتداء زيّ واحد، فقد ظهرت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون الاثنين الماضي وهي ترتدي أيضاً الفستان نفسه الذي ارتدته دوقة كنت، الأميرة كاترين. وكانت كاترين، البالغة من العمر 86 عاماً، قد ارتدت الثوب نفسه في حفل الزفاف الملكي لدوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وتمتلك الأميرة يوجين أيضاً نسخة مماثلة بطبعة الأزهار نفسها.

وفي سياق مشابه، درجت كيت على إعادة ارتداء القطعة من الملابس أكثر من مرّة، فقد ارتدت خلال فعالية قمة الصحة النفسية العالمية في أكتوبر من العام الماضي، فستاناً بنفسجياً بمعية زوجها، وسبق لها أن أطلت بهذا الفستان العام قبل الماضي، خلال زيارة قام بها الاثنان إلى ألمانيا، إلا أنها أجرت عليه تعديلاً بسيطاً. ومنذ أن أصبحت ماركل دوقة ساسيكس ظلت تعتقد أن تدوير الملابس أمر مقبول، وبدلاً من أن تظهر بالقطعة الواحدة في مناسبة واحدة، اختارت أن تعيدها أكثر من مرة، ولكن بتنسيق مختلف.

وليست المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بمعزل عن هذه الأساليب النسائية، حيث ظهرت في إحدى الحفلات الموسيقية مرتدية حلة كانت قد ارتدتها قبل 18 عاماً، وظهرت بها عام 1996 في مهرجان موسيقي آخر، وذلك قبل اقترانها بزوجها جواكيم سوار. ويعتقد بعض من يهتمون بمثل هذه الشؤون، أنها ظهرت بهذه الملابس في حفلات أخرى خلال السنوات السابقة، من بينها حفلات موسيقية صيفية في سالزبورغ، أو رحلاتها إلى بايروث لحضور الاحتفالات بذكرى الموسيقار الألماني فاغنر. وظهرت المستشارة على صفحات صحيفة «بيلد» مرتدية هذا الفستان في بايروث عام 1996، وعمرها 42 عاماً، مع شعر أسود قصير، ثم مرة أخرى عام 2002.

وكانت المستشارة اشترت هذا الفستان الذي يخلب الأبصار، خلال إحدى زياراتها إلى كاليفورنيا، وارتدته أيضاً عام 2008 أثناء حضورها حفلاً في سالزبورغ. وتقول صحيفة «بيلد»: «إننا لم نرها قط بهذا الزي في البوندستاغ».

- درجت كيت ميدلتون على إعادة ارتداء القطعة من الملابس أكثر من مرّة.