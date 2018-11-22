عوائق جديدة على الحدود المكسيكية الأميركية مع اقتراب قافلة مهاجرين

المصدر: عواصم - أ.ف.ب

وُضعت حواجز معدنية وأسمنتية ضخمة وسياج من الأسلاك الشائكة، الإثنين، على جانبي معبر مهم على الحدود المكسيكية الأميركية، مع توافد آلاف ضمن قافلة للمهاجرين الحالمين بالوصول الى الولايات المتحدة إلى تيخوانا في المكسيك.

وأغلقت السلطات الأميركية بشكل مؤقت معبر سان إيسيدرو، أحد أكثر المعابر البرية ازدحاماً في العالم، اثناء نصب الحواجز الجديدة، ما شلّ حركة السير للعربات والمارة الراغبين في العبور من تيخوانا إلى سان دييغو الأميركية.

وقال أرماندو لوبيز الذي يبيع الصحف والسجائر والحلوى على الجانب المكسيكي من الحدود: «بدا وكأن الوقت توقف. لا شيء يتحرك. لا السيارات ولا الناس ولا البضائع».

وأعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في بيان أنّها «علقت العمليات، لتضع بأمان معوقات عند مرفأ الدخول يمكنها أن تعرقل دخول مجموعات كبيرة تحاول الركض عبر المعبر الحدودي».

ونشر الرئيس دونالد ترامب 6000 جندي لتجنّب أي تسلل للمهاجرين إلى الأراضي الأميركية، وهو يعتبر القافلة بمثابة غزو للأراضي الأميركية.

كما وقّع مرسوماً يسمح برفض تلقائي لطلبات اللجوء التي يقدّمها مهاجرون عبروا الحدود مع المكسيك بشكل غير قانوني، والذين سيتمّ ترحيلهم بشكل تلقائي أيضاً.

وكانت قافلة المهاجرين، ومعظمهم من هندوراس، انطلقت من مدينة سان بدرو سولا في هندوراس في 13 أكتوبر هرباً من العنف والفقر. وقد وصل نحو 3500 شخص الى تيخوانا، فيما ينتظر وصول 3000 آخرين اعتباراً من أمس.

- السلطات الأميركية تعلن أنّها علّقت

العمليات، لتضع بأمان معوّقات عند مرفأ

الدخول يمكنها عرقلة دخول مجموعات كبيرة

تحاول الركض عبر المعبر الحدودي.