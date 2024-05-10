بوريس جونسون يشيد بموظفي الانتخابات لرفضهم السماح له بالتصويت دون هويته

شكر رئيس الحكومة البريطانية السابق بوريس جونسون ثلاثة قرويين كانوا يعملون في مركز التصويت رفضوا السماح له بالتصويت يوم الخميس الماضي، عندما كان يحاول التصويت دون أن يقدم لهم هويته.

وقال موظفو مركز التصويت إنه لن يُسمح له بالتصويت في انتخابات مفوض الشرطة والجريمة في جنوب مدينة أوكسفوردشاير دون إثبات هويته. وقال رئيس الحكومة السابق في زاويته التي يكتبها في صحيفة «ديلي ميل» إنه حاول استخدام نسخة لمجلة «بروسبكت» كشكل من أشكال تعريف الهوية، لكن موظفي التصويت رفضوا ذلك.

وكتب جونسون في زاويته الصحافية: «أريد الإشادة على نحو خاص بهؤلاء القرويين الثلاثة الذين رفضوا السماح لي بالتصويت - وهم على حق في ذلك - عندما ذهبت إلى مركز الاقتراع دون أن يكون لدي أي شيء يثبت هويتي باستثناء غلاف نسختي من مجلة (بروسبكت) وهي مطبوع عليها اسمي وعنواني، وعرضتها عليهم، لكنهم ظلوا متشككين، وخلال بضع دقائق أحضرت رخصة القيادة وصوّت لصالح حزب المحافظين».

وكان شرط السماح لأي شخص بالتصويت أن يكون لديه هويته الشخصية التي تحمل صورته، وفق قانون الانتخابات الذي أدخله جونسون في عام 2022 عندما كان في منصب رئيس الحكومة.

وكانت انتخابات يوم الخميس الماضي هي المرة الأولى التي يتعين على الناخبين في بريطانيا وويلز تقديم وثيقة تثبت هويتهم الشخصية من أجل الإدلاء بأصواتهم بموجب الأحكام التي تم طرحها في الانتخابات المحلية العام الماضي.

وتتضمن أشكال الوثائق الشخصية المقبولة: جواز السفر، وبطاقات نظام معايير إثبات العمر، والشارات الزرقاء «بادج»، وبعض بطاقات السفر. وقال مكتب رئيس الحكومة إنه سيتم النظر في تغيير القواعد للسماح بإدراج بطاقات هوية المحاربين القدامى في قائمة الهوية الصالحة.

جاء ذلك بعد أن قدم وزير المحاربين القدامى جوني ميرسر اعتذاره للجنود العسكريين القدامى الذي كانوا ممنوعين من استخدام هوية قدماء المحاربين للانتخابات المحلية في بريطانيا.

وواجه الوزراء الانتقادات بسبب العدد المحدود من أشكال الوثائق التي تثبت الشخصية المقبولة، لاسيما قرار السماح بإصدار وثائق أخرى مثل بطاقة ركوب كبار السن في الحافلات، لكن لم يتم إصدار أي منها تقريباً للصغار، مثل بطاقات السفر الأخرى ووثائق الطلاب.