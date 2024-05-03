الأميرة شارلوت تحتفل بعيد ميلادها التاسع وتبدو سعيدة في حديقة منزلها

نشر الأمير وليام وزوجته كيت صورة لابنتهما الأميرة شارلوت، بمناسبة عيد ميلادها التاسع أمس الخميس. وفي الصورة التي التقطتها والدتها أميرة ويلز في الأيام الماضية، تظهر شارلوت، ثاني أطفال الزوجين، وهي تبتسم بسعادة في حديقة منزلها في وندسور. وكتب الزوجان على حسابهما على، إكس، «عيد ميلاد تاسع سعيد للأميرة شارلوت... شكراً على كل الرسائل الطيبة اليوم». وأصبح نشر الصور التي تلتقطها كيت المولعة بالتصوير تقليداً لقصر كنسينغتون في لندن، للاحتفال بأعياد الميلاد والمناسبات العائلية الأخرى.