قانون جديد في فلوريدا يلزم تدريس «شرور الشيوعية» في المدارس العامة

وقّع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، يوم الأربعاء، محاطاً بالمحاربين القدامى الذين خدموا في غزو خليج الخنازير (كوبا)، على إجراء سيؤدي إلى تدريس تاريخ الشيوعية في الصفوف الدنيا مثل رياض الأطفال. وقال الحاكم إن القانون الجديد سيمكّن المدارس من تدريس «مخاطر وشرور الشيوعية».

وينص مشروع القانون تدريس تاريخ الشيوعية في المدارس العامة في فلوريدا، بدءاً من العام الدراسي 2026-2027.

ووفقاً لنص مشروع القانون، ستكون الدروس «مناسبة للعمر ومناسبة من الناحية التنموية» لكل الأعمار.

وقال ديسانتيس في حفل توقيع مشروع القانون «سنقول الحقيقة عن الشيوعية في ولاية فلوريدا، وسنقول الحقيقة عن شرور الشيوعية».

ووافق مشرعو الولاية بأغلبية ساحقة على الإجراء خلال الجلسة التشريعية لعام 2024 التي انتهت الشهر الماضي. وبموجب مشروع القانون، ستتم إضافة دروس تاريخ الشيوعية إلى التعليمات المطلوبة في المدارس العامة ابتداء من العام الدراسي 2026-2027.

وستتضمن الدروس موضوعات مختلفة تتعلق بالشيوعية، بما في ذلك «تاريخ الشيوعية في الولايات المتحدة والحركات الشيوعية المحلية»، و«تاريخها وتكتيكاتها»، إضافة إلى «الفظائع المرتكبة في بلدان أجنبية بتوجيه من الشيوعية»، وستكون مطلوبة أيضاً كجزء من الدروس. ويجب أن يتضمن المنهج «مناقشة مقارنة للأيديولوجيات السياسية، مثل الشيوعية والشمولية، التي تتعارض مع مبادئ الحرية والديمقراطية الأساسية للمبادئ التأسيسية للولايات المتحدة».

واعترف مفوض التعليم بالولاية ماني دياز جونيور، بأن الدروس ستوزّع على جميع الصفوف، وسيتم تكليف إدارة التعليم بالولاية بوضع المعايير الأكاديمية للدروس.

ووقّع ديسانتيس على مشروع القانون في الذكرى الـ63 لغزو خليج الخنازير، وانضم إليه في حفل توقيع مشروع القانون الأشخاص الذين قاتلوا في الغزو في محاولة للإطاحة بنظام فيدل كاسترو.

• المنهج يتضمن «مناقشة مقارنة للأيديولوجيات السياسية، مثل الشيوعية والشمولية، التي تتعارض مع مبادئ الحرية والديمقراطية الأساسية للمبادئ التأسيسية للولايات المتحدة».