ملكة ماليزيا الجديدة تؤلف كتباً للأطفال

تعد ملكة ماليزيا الجديدة، رجا زاريث صوفيا (64 عاماً)، شخصية مثيرة للاهتمام، ولا تقل أهمية عن زوجها الملياردير، سلطان إبراهيم سلطان اسكندر، المحب لركوب الدراجات الآلية، الذي تم تنصيبه ملكاً جديداً على ماليزيا، إذ إن ملكة ماليزيا الجديدة من عائلة ملكية، كما أنها تحمل شهادة من جامعة أكسفورد، ومحبة للفن، كما أنها كاتبة، حيث ألفت أربعة كتب للأطفال، وتكتب زاوية في إحدى الصحف المحلية، وتتحدث خمس لغات؛ هي: الصينية، والفرنسية، والإيطالية، والإنجليزية، إضافة إلى الماليزية. وأنجبت من زوجها الذي أصبح الملك الجديد لماليزيا ستة أطفال.

بدأت الملكة زاريث تعليمها في كوالا كنغسار، قبل أن تتجه إلى كلية تشلتنهام للسيدات، مع تلميذات أخريات بمن فيهن الممثلة ديم كريستين سكوت توماس، والزوجة السابقة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، واسمها تالولاه ريلي، والخطيبة السابقة للأمير هاري وهي تشيلسي دافي.

ودرست أيضاً في كلية سومرفيل في جامعة أكسفورد، وحصلت على شهادة جامعية بالدراسات الصينية عام 1983، ومن ثم شهادة الماجستير عام 1986. وتزوجت بسلطان إبراهيم سلطان اسكندر عام 1982، وحصلت على لقب ملكة جوهر، وهي إحدى ولايات ماليزيا.

وفي عام 2017، حصلت الملكة زاريث، وهي مستشارة جامعة «ماليزيا تكنولوجي» على شهادة فخرية من جامعة نوتنغهام البريطانية، وهي الراعي الملكي لنادي ماليزيا بجامعة أكسفورد، وتتم دعوتها أحياناً لإلقاء خطابات رئيسة في المؤتمرات الأكاديمية حول العالم.

وفي عام 2017 رافقت الملكة كاميليا، التي كانت دوقة كورنويل في حينه، بجولة في مدرسة دولية بكوالالمبور، عاصمة ماليزيا، خلال زيارة كاميليا مع زوجها تشارلز الذي كان في حينه أمير ويلز، لجنوب شرق آسيا.

وإضافة إلى حبها للتعليم وشغفها به، فإن ملكة ماليزيا محبة للفن، وظهرت أعمالها في الكتب التذكارية والمعارض.

وأدى زوج رجا زاريث، السلطان إبراهيم اسكندر (65 عاماً)، اليمين الدستورية ملكاً جديداً للبلاد صباح الأربعاء الماضي، في ظل نظام ملكي متناوب فريد من نوعه، حيث يتناوب حكام تسع ولايات ماليزية على منصب الملك لمدة خمس سنوات.

وهو يملك أسطولاً من الطائرات، إضافة إلى مجموعة من السيارات الفاخرة عددها 300، بما فيها سيارة هدية من الزعيم النازي أدولف هتلر الذي كان صديقاً لأحد أسلافه.