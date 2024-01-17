ترامب بعد الفوز في أيوا: حان الوقت لبلدنا أن يتّحد

دعا الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مواطنيه إلى «الاتحاد» بعد فوزه مساء الإثنين في أول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، في نتيجة رسّخت موقعه في صدارة السباق لنيل ترشيح حزبه للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وفي خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في دي موين، عاصمة الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي، قال الملياردير المعروف بخطاباته الهجومية عادة: «أعتقد أنّ الوقت قد حان للجميع لأن تتّحد بلادنا، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين أو ليبراليين أو محافظين».

ثم بدأ بعرض برنامجه الانتخابي، متعهداً «بإغلاق الحدود» مع المكسيك وحفر المزيد من آبار النفط، في حال انتخابه.

وتقدّم الملياردير البالغ من العمر 77 عاماً، والذي تتم محاكمته في أربع قضايا جنائية، على منافسَيه الرئيسَيْن رون ديسانتيس ونيكي هايلي بفارق كبير، بحصوله على 51% من الأصوات، وفقاً للنتائج شبه النهائية.

وأكد ترامب هيمنته على الحزب الجمهوري في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على ثالث ترشيح على التوالي، وخوض مواجهة ثانية مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وجاء حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس في المركز الثاني، وفقاً لإحصاء شركة «إديسون» للأبحاث، متفوقاً على السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، حيث يتنافس الاثنان للظهور كبديل رئيس لترامب.

وكان ترامب على وشك الفوز بفارق غير مسبوق في منافسة الحزب الجمهوري في ولاية أيوا، ما يعزز حجته بأن ترشيحه أمر مفروغ منه نظراً لتقدمه الهائل في استطلاعات الرأي الوطنية، على الرغم من أنه يواجه أربع لوائح اتهام جنائية.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي (سوشيال تروث): «شكراً أيوا، أحبكم جميعاً».

وكان أكبر هامش انتصار للتجمع الحزبي الجمهوري في ولاية أيوا هو 12.8 نقطة مئوية لبوب دول في عام 1988.

وأنهى رجل الأعمال فيفيك راماسوامي حملته الرئاسية بعد حصوله على ما يقل قليلاً عن 8% من الأصوات، وأعلن تأييده لترامب في خطاب ألقاه أمام أنصاره.

يُشار إلى أنه على الرغم من أنّ عدد سكان أيوا لا يتخطّى 1% من سكان الولايات المتحدة، إلّا أنّ هذه الولاية تحتل مكانة خاصّة على الساحة السياسية الأميركية منذ أكثر من 50 عاماً، لأنها تسمح بتقدير مسار السباقات التمهيدية التالية.