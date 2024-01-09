انخفاض أعداد نخيل البصرة من 13 مليوناً إلى 2.4 مليون

أفادت مديرية زراعة محافظة البصرة بانخفاض هائل في أعداد وأصناف النخيل في المحافظة، عازية السبب إلى الظروف البيئية والمناخية التي مرت على البلاد خلال العقود الأخيرة. وقال مدير زراعة محافظة البصرة هادي حسين في تصريحات صحافية الأحد، إن «محافظة البصرة كانت تتميز بتنوع الأصناف، حيث كان يزرع فيها 650 صنفاً من أجود الأنواع التي كانت تصدر إلى مختلف دول العالم، لكن بسبب الظروف المتلاحقة من الحرب العراقية الإيرانية وارتفاع نسبة الملوحة في المياه وانخفاض الأسعار والحصار الاقتصادي في فترة التسعينات؛ فقدت المحافظة أعداداً كبيرة من النخيل». ويتفق المؤرخون على أن أقدم ما عرف عن النخيل كان في بلاد الرافدين، إذ حظيت النخلة بقدسية في الحضارة العراقية، وعُدت شجرة مباركة، وشرعت القوانين لحمايتها، فانتشرت بساتينها في مدن العراق وانتعشت في البصرة الجنوبية التي ضمت ثلثي نخيل العراق.

وأوضح مدير زراعة محافظة البصرة أن «أعداد النخيل في البصرة كانت تقريباً 13 مليون نخلة، لكنها انخفضت حالياً إلى مليونين و470 ألف نخلة فقط».