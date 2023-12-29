التحقيق مع ثاني مشرّع ياباني بشأن «فضيحة أموال»

فتش ممثلو الادعاء العام الياباني مواقع تتبع عضو مجلس المستشارين ياسوتادا أونو، أمس، على خلفية فضيحة شهيرة تتعلق بالمال السياسي، تورط فيها أكبر فصيل بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وأصبح أونو، (63 عاماً)، النائب الثاني الذي يخضع لتحقيق إلزامي بشأن الفضيحة، التي تفيد المزاعم بأن الفصيل الذي سبق أن ترأسه رئيس الوزراء السابق المغتال شينزو آبي، أنشأ صندوقاً جانبياً لأموال الرشى من عائدات جمع التبرعات للحزب. واشتملت المواقع التي فتشها محققو مكتب الادعاء العام لمقاطعة طوكيو، بناء على شبهة انتهاك قانون مكافحة سيطرة المال السياسي، على مكتب أونو في مبنى أعضاء البرلمان في طوكيو، بحسب وكالة أنباء جيجي برس.