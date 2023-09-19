تغيير اسم جبل يُسعد القبائل الأصلية في كولورادو

أعاد مسؤولون فيدراليون أميركيون تسمية جبل في ولاية كولورادو، كان يحمل في السابق اسم حاكم الولاية الذي قاد مذبحة ضد السكان الأصليين. وصوّت أعضاء المجلس الأميركي للأسماء الجغرافية على تغيير اسم جبل «إيفانز» إلى جبل «بلو سكاي»، بناءً على طلب قبيلتي شايان وأراباهو.

وتمت الموافقة على الاسم الجديد يوم الجمعة خلال اجتماع مجلس سلطات الأسماء الجغرافية في الولاية، وفقاً لبيان صحافي صادر عن القبيلتين، والاسم الجديد يحمل أهمية لكلتا القبيلتين، ويُعرف الأراباهو بـ«شعب السماء الزرقاء»، وتقيم قبيلة الشايان احتفالاً سنوياً يسمى «السماء الزرقاء».

وكان الجبل، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 15 ألف قدم في وسط كولورادو، قد سُمي في السابق على اسم جون إيفانز، حاكم الولاية سيئ السمعة الذي استقال في عام 1865 لدوره في مذبحة «ساند كريك» التي قُتل فيها أكثر من 200 شخص من أراباهو وشيان في جنوب الولايات المتحدة، والمنطقة الشرقية من ولاية كولورادو، وكان معظم القتلى من النساء والأطفال وكبار السن.

واحتفل زعيم القبيلتين ريجي واسانا بإعادة التسمية باعتبارها جزءاً مهماً من «عملية الشفاء»، قائلاً إنها خطوة كبيرة، ليس فقط لشعب شايان وأراباهو، ولكن أيضاً لقبيلة يوت ماونتن يوت، وقبيلة يوت الجنوبية، وقبيلة أراباهو الشمالية، وقبيلة شايان الشمالية، وغيرهم من المشاركين الذين عملوا بجد لبدء عملية الشفاء، لجلب الشرف لجبل ضخم ومهيب.

وتعمل كلتا القبيلتين الآن على تغيير اسم منطقة «ماونت إيفانز» البرية التي تقع بجوار الجبل إلى منطقة «ماونت بلو سكاي» البرية، وسيتطلب تغيير الاسم إجراءً من الكونغرس.

وذكرت صحيفة «كولورادو صن» أنه في حين أن الاسم الجديد لجبل «بلو سكاي» حظي بدعم واسع النطاق، إلا أن بعض أحفاد إيفانز رفضوا إعادة التسمية.