طائرة ترودو الرئاسية تحرجه خلال قمة العشرين في الهند

خلال زيارته للهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، عانت الطائرة الرسمية لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اختلالاً وظيفياً. وفي تحول محرج للأحداث تقطعت السبل بترودو والوفد المرافق له في دلهي، بعد أن واجهت طائرته الرسمية مشكلات فنية، لتعود إلى كندا متأخرة بنحو يومين.

قد لا يصدّق الناس في العالم النامي أن يسافر رئيس وزراء كندا على متن طائرة عمرها 40 عاماً، هذه الطائرة التي تحمل «كندا فورس ون» التي يستخدمها ترودو في رحلاته الدولية، طلبتها في الأصل شركة «وارد إيرلاين» في أواخر الثمانينات وهي واحدة من خمس طائرات مدنية من طراز «إيرباص إيه 310-300» اشترتها القوات الجوية الملكية الكندية في أوائل التسعينات كجزء من خدمة الناقلات متعددة الأدوار.

وتُستخدم ثلاث طائرات منها ناقلات للتزود بالوقود جواً، بينما تُستخدم الأخرى لنقل الأشخاص والبضائع وكبار الشخصيات حول العالم.

ومن بين طائرات CC-150 الخمس في كندا، ثلاث طائرات فقط في الخدمة حالياً. وذكرت صحيفة «ناشيونال» أنه إضافة إلى الطائرة 15001 العالقة، تقطعت السبل أيضاً بالطائرة 15003 في منطقة غوام جنوب المحيط الهادئ منذ يوليو، بعد اصطدامها بطائرة فرنسية أثناء سحبها. ومن المتوقع أن ينتهي العمر الافتراضي للأسطول المكون من خمس طائرات في عام 2027.

وبما أنه ظل يحلق على متن طائرة قديمة، فهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس الوزراء الكندي لحظة محرجة. ففي عام 2016 تعرضت الطائرة التي كانت تقله إلى بلجيكا لتوقيع صفقة تجارية كبيرة لعطل ميكانيكي واضطرت للعودة إلى المطار. وفي عام 2019، اصطدمت طائرة VIP الخاصة بترودو بجدار أثناء سحبها إلى حظيرة الطائرات في وينغ ترينتون أيت بأونتاريو، ما أدى إلى تعرضها لأضرار هيكلية كبيرة في المقدمة وغطاء المحرك الأيمن، وفقاً لهيئة الطيران الملكية الكندية.

وذكرت قناة «سي تي في» أن الطائرة ظلت خارج الخدمة لأشهر عدة في ذلك العام. وتم استخدام طائرة احتياطية لنقل ترودو إلى قمة دول شمال حلف الأطلسي (الناتو) في ديسمبر 2019، لكنها توقفت في لندن عندما اكتشف سلاح الجو الملكي الكندي مشكلة في أحد المحركات.

وأعلنت الحكومة الكندية في يوليو أنها وقّعت صفقة بقيمة 3.6 مليارات دولار تقريباً لاستبدال الأسطول القديم. ويضم الأسطول الجديد أربع طائرات جديدة وخمس طائرات مستعملة تم شراؤها من إحدى الشركات في الكويت، ولم يتضح بعد متى سيصل الأسطول الجديد.

• ذكرت قناة «سي تي في» أن الطائرة ظلت خارج الخدمة لأشهر عدة. وتم استخدام طائرة احتياطية لنقل ترودو إلى قمة دول شمال حلف الأطلسي (الناتو) في ديسمبر 2019، لكنها توقفت في لندن عندما اكتشف سلاح الجو الملكي الكندي مشكلة في أحد المحركات.