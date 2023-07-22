تراجع شعبية حزب الخضر في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات

يستمر مستوى التأييد لحزب الخضر الألماني (جزء من الائتلاف الحكومي الحاكم)، في التراجع، وذلك بحسب استطلاع أظهر أن الحزب بلغ أدنى مستوى له من التأييد منذ أكثر من خمس سنوات. وأظهر الاستطلاع الذي نشرته محطة «إيه آر دي» العامة، أمس، أنه إذا أجريت الانتخابات البرلمانية يوم الأحد، فإن حزب الخضر سيحصل على 13% فقط من الأصوات، أي أقل بنقطة مئوية واحدة مما كان عليه في الاستطلاع السابق قبل أسبوعين.

يشار إلى أن أكثر من خمس سنوات مرت منذ أن كان الدعم منخفضاً جداً للحزب البيئي. خطة وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، العضو بحزب الخضر، بشأن استبدال أنظمة التسخين باستخدام النفط والغاز غير الصديقة للبيئة بمضخات الحرارة وغيرها من التقنيات الصديقة للمناخ، جعلت العديد من الألمان في حالة توتر، ويساورهم القلق بشأن تكاليف الاستبدال، على الرغم من أن الحكومة قالت إن أولئك الذين لديهم أنظمة تعمل لن يضطروا إلى استبدالها، وأن الإعانات ستكون متاحة.

وقال الاستطلاع إن المحافظين من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وشقيقه البافاري حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، اللذين لا ينتميان إلى الحكومة الائتلافية الحاكمة، سيظلان الأقوى بنسبة 28%.

وسيحافظ حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي اليميني على نسبة 20% الحالية. كما سيحتفظ شركاء التحالف الآخرون - الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي له المستشار الألماني أولاف شولتس - والحزب الديمقراطي الحر المؤيد لرجال الأعمال أيضاً، بمستويات تأييدهم التي تبلغ 18% و7% على التوالي إذا كانت هناك انتخابات اتحادية يوم الأحد. كما أن مستوى تأييد حزب اليسار سيبقى عند 4% من الأصوات، وبالتالي لن يكون ممثلاً في البوندستاج.

يشار إلى ألمانيا لديها حد أدنى يبلغ 5% من أجل التمثيل البرلماني. وتجرى استطلاعات الرأي حول ما يسمى بـ«سؤال الأحد»، حيث يوجه للمستطلع التعبير عن رأيه بسؤال بِشأن الحزب الذي سيصوت له إذا أجريت انتخابات يوم الأحد التالي.