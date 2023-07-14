سوناك وميلوني في نوبة ضحــك بعد أن أظهرت له صورة على هاتفها

اشترك رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في نوبة من الضحك خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد أن ظهرت ميلوني وهي تعرض له على هاتفها النقال شيئاً مضحكاً. وتم تصوير الزعيمين قبل مأدبة العشاء التي حضرها رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلنسكي، في فيلنيوس في ليتوانيا، وهما في نوبة قهقهة شديدة. وشوهد سوناك وهو يشير إلى هاتف ميلوني ويضحك، وهي تبدو حريصة لأن تريه شيئاً مضحكاً على هاتفها.

ولكن سبب ضحك ميلوني وسوناك لم يكشف عنه حتى الآن. وقال 10 داونينغ ستريت، إنهم لا يعرفون السبب الذي أضحك الزعيمين. وغاب الرئيس الأميركي جو بايدن عن العشاء.

ولم تكن ضحكة سوناك مع ميلوني هي الضحكة الوحيدة التي اشترك فيها سوناك مع قادة الناتو في هذه القمة. ففي يوم الثلاثاء وخلال محادثات مع نظيره الأسترالي أنتوني بالانيز، اندمج سوناك في نكات

عدة مع نظيره حول مباريات الكريكت في دورة «آشز» الأسترالية. وبالنظر إلى أن بريطانيا خسرت مع أستراليا في هذه المباريات، فقد عرض البانيز ورقة من قياس إيه-4 كتب فيها نتيجة المباراة، وهي 2-1 لمصلحة أستراليا، وذلك خلال أخذ الصور لزعماء الناتو.

ورداً عليه، لوّح سوناك بصورة للاعبي المضرب البريطاني مارك وود وكريس ووكس، وهما يحتفلان بعد أن فاز كابين فريق بريطانيا بن ستوكس بمعظم المباراة التجريبية في هيدنغلي يوم الأحد الماضي، الأمر الذي حفظ لهم آمال في الفوز لاحقاً.