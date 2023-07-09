آلاف المهاجرين يعانون الجوع في اليونان بعد خفض برنامج دعمهم

في أحد أفقر أحياء أثينا اصطفت عشرات النساء المهاجرات والأطفال الصغار المعوزين بسبب خفض البرامج اليونانية لمساعدة اللاجئين، للحصول على تبرعات غذائية. واختارت النيجرية دنيز يوبو (33 عاماً) ما يكفي من الأرز والعدس والطحين والبسكويت خزين مطبخها للشهر المقبل. وتبخر راتب يوبو والدة الطفلين والمعيلة لهما، هذا العام لارتفاع كلفة المعيشة في اليونان. وتكسب يوبو من عملها منظفة بدوام جزئي أقل من 500 يورو (550 دولاراً) شهرياً، بالكاد تكفي لتسديد إيجارها البالغ 350 دولاراً. وقالت لوكالة «فرانس برس»: «في كثير من الأحيان في منتصف الشهر، لا يبقى معي المال الكافي لإطعام ولداي».

وتواصل اليونان خفض الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء واللاجئين، وسط تشديد السياسات تجاه المهاجرين في أنحاء أوروبا. والمساعدة المالية البالغة بضع مئات اليوروهات شهرياً، تتوقف ما إن يحصل طالب اللجوء على وضع لاجئ.

في ديسمبر أوقفت أثينا برنامجاً يموله الاتحاد الأوروبي كان يسدد بدل إيجار لعشرات آلاف اللاجئين على مر السنوات السبع الماضية. وقال وزير الهجرة آنذاك، نوتيس ميتاراخي، إن البرنامج أنجز مهمته، مضيفاً أن العدد القليل من مقدمي الطلبات نُقلوا إلى مخيمات (عصرية). وكانت فهيمة الأفغانية العشرينية من بين الذين أصبحوا في الشارع بسبب ذلك الإجراء. ووجدت نفسها خارج القانون وغير قادرة على الاستفادة من أي مساعدة حكومية. وقالت: «أنا في وضع شاق، إذ لا أحصل على مساعدة حكومية ولا يمكنني إيجاد عمل».

في الأشهر الـ18 الماضية قدمت مجموعة إنترسوس الإنسانية مواد غذائية لأكثر من 5000 مهاجر ولاجئ، 54 منهم قاصرون. وتقول المشرفة على برنامج «طعام للجميع»، ماتينا ستماتيادو، إن «المستفيدين لاجئون وطالبو لجوء رُفضت طلباتهم، ومهاجرون من دون أوراق ثبوتية، وآخرون قد يكون لديهم عمل أو يحصلون على (بدلات فقر). خلال عام واحد فقط ارتفع المدرجين على قائمة الانتظار أربع مرات وصولاً إلى أكثر من 2000 شخص».

وتعطى الأولوية لمقدمي طلبات يعانون ضائقة شديدة، مثل أمهات عازبات، أو أشخاص لديهم مشكلات صحية خطيرة. وقالت ستماتيادو إن «اليونان لا تزال تعتبر نفسها بلد عبور. لكن العديد من اللاجئين يعيشون هنا منذ عدة سنوات ويريدون الاندماج». ويقدر المدير العام لبرنامج إنترسوس فرع اليونان، أبوستولوس فيزيس، أن قرابة 15 ألف لاجئ في أثينا غير قادرين على الوصول إلى وجبات يومية كاملة. وقال: «عند الجوع لا يمكن البحث عن عمل أو الاهتمام بالإجراءات القانونية أو الصحة». وفي وضع كهذا كي تحصل على المال تكون مستعداً لتعريض نفسك للخطر، والقيام بأنشطة غير قانونية، والاستدانة دون القدرة على التسديد، بحسب فيزيس.