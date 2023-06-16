كاميلا ترتدي الألوان المشرقة لتبدو مثل الملكة الراحلة

كشف مطلعون على الشأن الملكي أن الملكة كاميلا ستختار ألواناً أكثر إشراقاً وأزياء أنيقة، في المناسبات العامة، تماماً كما كانت تفعل الملكة الراحلة، إليزابيث الثانية. ومن الواضح أنه سيتم تصميم الملابس قبل أشهر من هذه الأحداث المختلفة. ويقول عارفون بخبايا القصر إن القائمين سيخططون مسبقاً لخزانة الملابس التي سترتديها الملكة في العديد من المناسبات ولفترة طويلة.

وفي ذلك، يقول الخبير في الشؤون الملكية، هارولد غرانت، «التخطيط يتضمن كل التفاصيل، سواء أكان اللباس جديداً أم معاد استخدامه، والذي أصبح شائعاً بعض الشيء في الأسرة الآن. وحتى الملكة الراحلة اشتهرت بإعادة ارتداء الأزياء نفسها» وأضاف، «من الممكن، أيضاً، أن نرى أشياء جديدة تم تصميمها خصيصاً لمناسبات معينة. ومن المعروف أن الملك يرتدي دائماً الشيء نفسه، وهو بدلة صباحية رمادية أو زرقاء منتصف الليل».

وفي حديث عن مخطط ألوان الملابس، يضيف غرانت، «قيل إنهم كانوا يختارون ألواناً أكثر إشراقاً للملكة الراحلة لترتديها، لذلك برزت أكثر. وأنا على استعداد للمراهنة على أن هذا شيء قد تحذو حذوه الملكة الجديدة».

واشتهرت الملكة إليزابيث الثانية بارتداء القبعات، دائماً، وكان الناس يكتشفونها لارتدائها القبعات. ومن الممكن أن تقوم كاميلا بتقليد وتفعل شيئاً مشابهاً بملابس مشرقة. وتابع، «أعتقد أن كل الأنظار ستكون على كاميلا، وكما تعلمون، الجميع يتحدثون عنها وعن الملك تشارلز، في الوقت الجاري؛ وأعتقد أن هناك اهتماماً حقيقياً بهما، والآن بعد أن أصبح لدينا ملك وملكة جديدان، يبدو أن المزيد من الأشخاص مهتمون».