3.4 ملايين شخص في ألمانيا غير متصلين بالإنترنت

لا غنى عن الهواتف الذكية والإنترنت لمعظم الناس حالياً، سواء بغرض استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو الرمز المربّع (QR-Code) في المطاعم، أو تسجيل الوصول قبل الرحلة.

ومع ذلك لايزال هناك نحو 6% من المواطنين في ألمانيا من الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و74 عاماً غير متصلين بالإنترنت؛ أي أنهم لم يستخدموا الإنترنت مطلقاً، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أمس في مقره بمدينة فيسبادن.

وبحسب البيانات الخاصة بعام 2022، فإن هذا يعادل نحو 3.4 ملايين شخص.

وكما هو متوقع، كانت نسبة غير المتصلين بالإنترنت مرتفعة بشكل خاص بين كبار السن. ففي الفئة العمرية من 65 إلى 74 عاماً، بلغت نسبة غير المتصلين بالإنترنت مطلقاً 17%.

وبحسب البيانات، بلغت نسبة غير المتصلين بين من تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عاماً 5%. وبالنسبة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً، كانت النسبة 2٪.

وأين تقف ألمانيا في المقارنة الأوروبية؟ بحسب بيانات مكتب الإحصاء الألماني استناداً إلى مكتب الإحصاء الأوروبي

«يوروستات»، فإن متوسط نسبة غير المتصلين بالإنترنت على مستوى الاتحاد الأوروبي بلغت 7% العام الماضي.

وكانت هناك فوارق واضحة بين دول الاتحاد الأوروبي. وفقاً للبيانات، فإن أقل من 4% ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و74 عاماً في الدول الاسكندنافية ولوكسمبورغ، وهولندا وبلجيكا وإيرلندا، لم يستخدموا الإنترنت مطلقاً. في المقابل، سجلت اليونان والبرتغال أعلى نسبة على مستوى الاتحاد الأوروبي (14%)، وكذلك كرواتيا وبلغاريا (13% لكل منهما).

في الآونة الأخيرة لم يكن لدى حوالي ثلث سكان العالم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، كما أوضح الإحصائيون. ووفقاً لتقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية التابع للأمم المتحدة، بلغت نسبة غير المتصلين بالإنترنت على مستوى العالم العام الماضي حوالي 34%؛ أي ما يعادل 2.7 مليار نسمة.

بلغت نسبة غير المتصلين بالإنترنت على مستوى العالم العام الماضي نحو 34%؛ أي ما يعادل 2.7 مليار نسمة.