نجل ترامب منزعج من تجاهل محطة «فوكس نيوز» له

نشر دونالد ترامب الابن، تسجيل فيديو يظهر فيه وهو يشتكي، لأن محطة «فوكس نيوز» اليمينية لم تعد تدعوه للظهور على شاشتها. وألقى الابن الأكبر للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، باللائمة على رئيس مجلس النواب السابق بول ريان، الذي يعمل الآن في هيئة المديرين للمحطة، فهو مسؤول عن عدم ظهوره على شاشة هذه المحطة المحافظة.

وادعى ابن ترامب أن «لا أحد يكترث» لشأن تعهد ريان بعدم حضور المؤتمر الوطني الجمهوري إذا فاز دونالد ترامب في ترشيح الحزب الجمهوري.

وكان ريان قال إنه سيدعم «أي شخص باستثناء ترامب» في الانتخابات الرئاسية، ما دفع ترامب الابن إلى توجيه انتقاد حاد للمحطة، التي أصبحت تحت الأضواء بصورة متزايدة، مع إفراج وثائق المحكمة التي تظهر أن مالك المحطة روبرت ميردوخ كان يعلم أن مديري المحطة أسهموا في ترويج «أكاذيب» ترامب حول انتخابات 2020 الرئاسية.

وقال ترامب الابن عن ريان «هذا الرجل موجود في مجلس إدارة محطة فوكس نيوز، الأمر الذي يفسر الكثير حول تغيير اتجاه بعض محتوى البرامج فيها».

وأضاف: «وهذا يفسر بالنسبة لي، كل شيء تقريباً بصراحة. وأعرف أنه لم تتم دعوتي إلى هذه المحطة منذ نحو ستة أشهر، وأنا متأكد بأن ريان هو وراء ذلك، وهو يحمل أجندة الديمقراطيين».