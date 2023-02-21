الموت يتهدد الآلاف

اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أخيرا إسرائيل بـ«حرمان 40% من مرضى السرطان في القطاع من حقهم في العلاج بالخارج».

جاء ذلك على لسان رئيس قسم علاج الأورام في وزارة الصحة بغزة، خالد ثابت، بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السرطان الذي يوافق الرابع من فبراير من كل عام.

وقال ثابت إن «إسرائيل تحرم 40% من مرضى السرطان في القطاع من حقهم بالعلاج في الخارج»، وإن «مرضى السرطان بالقطاع يواجهون تحديات متعددة تزيد من خطورة أوضاعهم الصحية».

وتابع «أبرز التحديات تتمثل في قيود إسرائيل التي تحرم المرضى من الحصول على حقهم في العلاج وتمنع دخول الأدوية اللازمة لهم».

وأشار إلى أن المستشفيات في غزة تعاني نقصاً كبيراً في خدمات العلاج الإشعاعي اللازم لمرضى الأورام، ما يضطرهم إلى إلزامية تحويل المصابين للعلاج بالخارج.

وفي تقرير أصدرته تزامناً مع المناسبة السنوية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 5320 مصاباً جديداً بمرض السرطان خلال عام 2021، بينهم 1952 حالة في قطاع غزة. وقالت الوزارة إن «السرطان هو المسبب الثالث لحالات الوفاة في فلسطين».

في السياق ذاته، دعا مركز «الميزان» لحقوق الإنسان إلى «إنهاء المعوقات الإسرائيلية أمام وصول الفلسطينيين لخدمات الرعاية الصحية».

وقال المركز غير الحكومي، في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لمرض السرطان، إن «مواصلة حظر دخول الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتشخيص مرضى الأورام في غزة تترتب عليه مخاطر حقيقية تهدد حياة المرضى وتضاعف من معاناتهم وآلامهم».

واليوم العالمي للسرطان تظاهرة سنوية ينظمها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لرفع الوعي العالمي من مخاطر مرض السرطان، وذلك عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج.