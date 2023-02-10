أغنية «وما نيل المطالب بالتمني» تثير أزمة بين مصر وبريطانيا

احتفلت دار الأوبرا المصرية الاثنين الماضي بالذكرى الـ48 لرحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، عبر تقديم حلقة جديدة لسلسلة «أرواح في المدينة» للإعلامي محمود التميمي، والتي قدمت كواليس مسيرة أم كلثوم الفنية، والصحافية، والسياسية، والتي تعرضت أثناءها لمخاطر كادت تقضي على مسيرتها الفنية، وكاد بعضها يعرضها للموت الفعلي.

تضمنت الاحتفالية مادة أرشيفية صحافية، وشهادات فنية للمؤرخ الموسيقي الدكتور محمد الباز، وتسجيلات لحوارات حية إذاعية ومصورة، مع تسجيل كامل لجنازتها التي شارك فيها الملايين في شوارع القاهرة لمدة 15 دقيقة، يرافقها صوت مذيع الحقبة الناصرية الشهير جلال معوض.

كشفت الاحتفالية عبر شهادة شخصية مسجلة لأم كلثوم، أنها «لم تدخل الفن حباً فيه ولا استجابة لإغوائه، وإنما كانت الحاجة وحدها، هي التي دفعت طفلة عمرها سبع سنوات لأن تخرج كل يوم، وتركب على كتف والدها، أو تمشي على قدميها، تنتقل من قرية إلى أخرى، لتعود بالرزق إلى أسرتها»، كما كشفت عن «تعرضها للتهجم في بعض الأفراح ولإطلاق رصاص أحياناً، وهي على خشبة المسرح»، وإنها «ذهبت يوماً إلى فرح مزعوم فوجدته كميناً من أهل قرية، لأهل قرية أخرى، بهدف الاعتداء عليهم»، وبأنها «لم تصدق نفسها حين ذهبت يوماً إلى فرح، فوجدت 15 شخصاً في انتظار سماع صوتها».

عقبات

وتعرضت الاحتفالية للعقبات الصعبة التي واجهتها أم كلثوم في القاهرة لدى قدومها، والتي كان أبرزها، بحسب تحقيق صحافي أرشيفي مصور، استغلال متعهد حفلات يدعى، صديق أحمد، لها، حيث كان يزعم عدم حضور الجمهور لحفلاتها بينما يحتجز هو هذا الجمهور في الخارج، حتى لا يدفع إيراد التذاكر لها، وبمجرد بدء الحفل، يسمح بإدخال الجمهور زاعماً أنه استأجره من مقهى، ليتخطى إحراج الموقف، وقد ظل هذا الاستغلال قائماً، حتى تكشف أن المتعهد عليه 120 حكم نفقة كسبتها زوجاته الـ42 اللاتي طلقهن، الأمر الذي انتهى بإفلاسه، ليموت متسولاً في شارع عمادالدين.

العلاقة مع الصحافة

وحول علاقة أم كلثوم بالصحافة، قال الإعلامي محمود التميمي إن «كوكب الشرق تعرضت لحملات صحافية مغرضة من صحافي حرضته منافستها الشهيرة منيرة المهدية، حيث خصص أعداد مجلته (المسرح) بالكامل للتشهير بأم كلثوم، وتعدى التشهير الإساءة لفنها ليصل إلى شخصها وسمعتها، الأمر الذي دفع والدها الشيخ إبراهيم للتفكير باصطحابها والعودة إلى قريتهم»، كذلك فإن الصحافة «واصلت نشر وقائع دعوى قضائية مزيفة ومفتعلة ضد أم كلثوم للحجر عليها في «بيت الطاعة» من شخص من مدينة قنا بصعيد مصر زعم أنه زوجها، رغم أنها لم تره في حياتها قط، وظلت القضية تنظر أمام المحاكم المختلفة حتى قضت المحكمة ببراءتها».

العلاقة مع السياسة

وعن علاقة أم كلثوم بالسياسة، أشار التميمي إلى أن «أم كلثوم غنت للملك فاروق كما غنت لعبدالناصر، وكانت تغني للأقوياء لا نفاقاً وإنما لتكون قوية مثلهم، وأن هناك أصواتاً دعت لوقف أم كلثوم عن الغناء في الإذاعة، بعد أيام من قيام ثورة 1952 باعتبار أنها من العهد البائد. لكن عبدالناصر رفض هذه الدعوات وقال إنه بهذا المعنى ينبغي ردم النيل وهدم الأهرامات»، كما أشار إلى نقاط تماس أخرى مع السياسة حدثت مع أم كلثوم، بسبب أغنية «سلوا قلبي» حيث تسببت الأغنية في أزمة سياسية بين مصر وبريطانيا، إذ تم إذاعة الأغنية أثناء مفاوضات الجلاء بين القاهرة ولندن عام 1954، وتضمنت الأغنية بيت الشعر الشهير «وما نيل المطالب بالتمني... ولكن تؤخذ الدنيا غلاباً»، الأمر الذي جعل المتظاهرين ضد المفاوضات، والمطالبين بطرد الإنجليز عبر المقاومة، يعتبرونه شعاراً لهم يهتفون به في الاحتجاجات، الأمر الذي تسبب في دعوة بريطانيا للاحتجاج رسمياً عبر سفارتها في القاهرة على الأغنية، وانتهت بقرار من مدير الإذاعة، سعيد باشا، بإيقافها حرصاً على مواصلة المفاوضات، ووضع قيد على نشاط أم كلثوم الفني في الإذاعة.

من جهته، استعرض المؤرخ الموسيقي الدكتور محمد الباز خلفيات عدد من أغاني أم كلثوم في الاحتفالية، وقال الباز إن أغنية (أروح لمين) التي تم تقديمها عام 1958 هي عبارة عن «أفيه» قاله مؤلف الأغنية عبدالمنعم السباعي، بسبب أزمة وقع فيها مطلع الخمسينات أثناء الصراعات التي تمت بين رجالات يوليو 1952، وأن بعض الوشاة أوعزوا لعبدالناصر أن الأغنية التي كتبها السباعي (با نادي ع الأحرار) كان يقصد بها دعم محمد نجيب، الأمر الذي انتهى باعتقال السباعي. وقد دفعت هذه الخلفية السباعي للحذر، والتوقف لفترة عن الكتابة، وعندما سأله الموسيقار رياض السنباطي عما إذا كان سيكتب من جديد، رد ضاحكاً (أروح لمين، وأقول يا مين، ومين حيسمع ندايا)، فالتقطها السنباطي على الفور ولحنها مطلع أغنيته.

كوكب الشرق تعرضت لحملات صحافية مغرضة من صحافي حرضته منافستها الشهيرة منيرة المهدية.