إشادة تركية بجهود الإمارات في تقديم المساعدات

زار سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، توجاي تونشير، بمرافقة اللواء صالح بن مقرن العامري، قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، مطار الريف في العاصمة أبوظبي.

واطلع السفير على سير أعمال شحن المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب التركي، وأثنى على دور القيادة الرشيدة، ضمن عملية «الفارس الشهم 2»، مشيداً بجهود دولة الإمارات في مساعدة الأشقاء، وتقديم يد العون والدعم في مواجهة تلك الكارثة.