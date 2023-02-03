شائعة غريبة حول معدل ذكاء ميلانيا ترامب تخدع بعض محبيها

يبدو أن الشائعة المتداولة حول معدل ذكاء السيدة الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، الذي تم الإعلان عنه على الشبكة الدولية وهو 200 ليس صحيحاً، على الرغم من أن ادعاء كثيرين أن زوجة المليونير ورئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب، هي في الواقع شخصية عبقرية.

وتزايد الحديث عن موضوع ذكاء السيدة الأولى في عام 2018، بعد الكشف أن ميلانيا حصلت على ما يسمى «فيزا اينشتاين» أو «أي بي-1» لدخول الولايات المتحدة. والتي من المفترض أن يحصل عليها الذين يتمتعون بنجاح كبير في مجال عملهم.

ونتيجة حصولها على هذه الفيزا، ساد الكثير من التكهنات عن السبب الذي جعل السلطات الأميركية تمنحها لها، وعندما قدمت هذه المرأة التي تعمل عارضة للأزياء، والتي لم تحقق أي شيء يذكر في مجال عملها، كانت على علاقة مع دونالد ترامب.

وللحصول على فيزا «أي بي-1» يجب أن يقدم من يطلبها أدلة دامغة على حصوله على جائزة، أو يلبي ثلاثة من أصل 10 معايير. وهذه المعايير تكشف عن الشخص الذي قام بإنجازات في مجال عمله. وهي جوائز معترف بها على المستوى الوطني للتميز، ولديه عضوية في جمعيات تطلب تحقيق الإنجازات من أعضائها، إضافة إلى مواد تم نشرها عنه في وسائل إعلام رئيسة، إضافة إلى معايير أخرى.

ولكن المواقع التي تحدثت عن معدل ذكاء ميلانيا كانت غير معروفة، أحدها يحمل اسم «أي كيو-تيستز كوم» ادعى أن معدل ذكائها هو 200. وآخر بعنوان «سلبريتي كيواس. كوم» اختار التحفظ، وقال إن الرقم هو 110.

ويبدو أن التخمين السابق يستند إلى ما قالته العارضة السابقة عن نفسها، ومفاده «لا أحد يعلم ذلك، ولكن أنا عارضة الأزياء الأكثر ذكاء في تاريخ عالم الأزياء. وأتمتع بمعدل ذكاء يصل إلى 200».

وليس هناك أي دليل على أن ميلانيا هي التي قالت هذه العبارة، ولكن ذلك لم يمنع إعادة نشرها على الإنترنت، حيث اعتقد البعض أنها صحيحة. وفي الحقيقة فإن الشخص الذي يملك معدل ذكاء يصل إلى 200 سيكون أكثر ذكاء من ألبرت اينشتاين نفسه. وليس من المستحيل أن يكون لدى ميلانيا هذا المعدل من الذكاء، ولكن من غير الممكن من الناحية الإحصائية أن يكون لديها هذا المعدل. ويقول سجل غينيس للأرقام القياسية، إن أعلى معدل ذكاء هو 210 وهو للبروفيسور، والطفل المعجزة، من كوريا الجنوبية، كيم أونغ يونغ، والذي يُقال إنه درس الحسابات التفاضلية وهو في عمر ثلاث سنوات.

وتشير اختبارات الذكاء «أي كيو» إلى أن المعدل ما بين 85 و114 يعبر عن متوسط الذكاء، وأما النسبة ما بين 115 و129 فتشير إلى معدل أعلى من المتوسط، والنسبة من 130 إلى 144 فهي خاصة بفئة الموهوبين، وما بين 145 و159 فهم الموهوبون للغاية، وأما النسبة من 160 إلى 179 فهم الموهوبون بصورة استثنائية.

وعلى الرغم من أن ميلانيا لم تناقش معدل ذكائها على الملأ، إلا أن آخرين بمن فيهم البروفيسور بلاز ماتيغا فوجيلنك، الذي درّس ميلانيا في جامعة سلوفينيا، قبل أن تترك الجامعة، فقد ادعى أن ميلانيا نجحت في اختبار «صعب للغاية» كي تدخل الجامعة، مشيراً إلى أن ذلك يدل على أن «معدل ذكائها مرتفع للغاية» وتفاخر دونالد ترامب نفسه بشأن معدل ذكائه، على الرغم من أنه لم يتم التأكد منه، فقد نشر تغريدة في عام 2013، قال فيها «آسف أيها الفاشلون والكارهون، ولكن معدل ذكائي هو الأعلى»، فطلب منه البعض أن يفصح عن رقم معدل ذكائه، فرد عليهم ترامب بالقول إنه «الأعلى».

المواقع التي تحدثت عن معدل ذكاء ميلانيا كانت غير معروفة، أحدها يحمل اسم «أي كيو- تيستز كوم» ادعى أن معدل ذكائها هو 200. وآخر بعنوان «سلبريتي كيواس. كوم» اختار التحفظ، وقال إن الرقم هو 110.