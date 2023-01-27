أسواق الخليل العتيقة.. شريان الاقتصاد المحلي تلفظ أنفاسها الأخيرة

داخل البلدة القديمة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، التي يقطنها أكثر من 40 ألف فلسطيني، تتوزع الأسواق التاريخية العتيقة بين المعالم الأثرية والأزقة الضيقة، حيث تعد قبلة الفلسطينيين من سكان الخليل ومدن الضفة والمدينة المقدسة، فيما تسهم بنسبة كبيرة في إنعاش اقتصاد مدينة الخليل.

اليوم تشكو تلك الأسواق أحوالاً دائمة الازدراء، وذلك بفعل اعتداءات المستوطنين داخل خمس بؤر استيطانية في البلدة القديمة، تجاور المنازل والعقارات الفلسطينية، وتلاصقها، حيث يفرضون قيوداً تعسفية أمام حركة الفلسطينيين، من بينها منع فتح مئات المحال التجارية، سواء بإجراءات التضييق، أو بدعوى الأوامر العسكرية.

في عددها الصادر يوم 11 يناير الجاري، ذكرت صحيفة هآرتس «إنه استناداً إلى اتفاق الائتلاف بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية، تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى نقل ملكية بعض العقارات في الضفة الغربية، إلى ورثة يهود كانوا يمتلكونها قبل نكبة عام 1948، من بينها عشرات المباني في مدينة الخليل».

وتعقيباً على ذلك، قالت بلدية الخليل في تصريحات إعلامية: «إن الحديث هنا يدور عن 70 منزلاً أو عقاراً، لكنها غير واضحة بالنسبة للبلدية، لأن الاحتلال يغلق عشرات المحال ومئات المتاجر في بلدة الخليل القديمة، ويمنع الوصول إليها».

أحوال الأسواق

تجولت «الإمارات اليوم» داخل أسواق البلدة القديمة، في ساعات ذروة عملها الممتدة منذ الساعة السابعة صباحاً حتى وقت الظهيرة، إذ يشاهد الجائل عن قرب حالة ركود اقتصادي واضحة، قد تصل إلى شلل بالغ الأثر في بداية كل أسبوع، مقارنة بآخره، حيث الإجازة الرسمية للموظفين والمؤسسات في يومَي الجمعة والسبت.

وبالاقتراب أكثر من المحال التجارية تتضح حالة ازدراء الحركة التجارية لأسواق الخليل القديمة، وهذا يعيشه أبوسهيل الكردي أحد أصحاب المحال في سوق باب الزاوية، الذي يواجه معاناة قاسية نتيجة صعوبة وصول المواطنين إلى الأسواق ومحالها، جراء قيود الإجراءات الإسرائيلية.

ويقول الكردي: «أصبحنا ننتظر قدوم شهر رمضان المبارك، حيث تنشط حركة البيع في تلك الأسواق المجاورة للحرم الإبراهيمي، نتيجة الإقبال عليه لقضاء الأجواء الإيمانية الروحانية».

على بعد أمتار منه، يجلس أبوبدر التميمي بجانب محله المغلق، الذي تعود نشأته إلى العهد العثماني، بعد أن كان زاخراً بشتى أصناف البضائع.

ويقول التميمي: «كنت أمتلك محلاً تجارياً بالقرب من شارع السهلة، ولكن قبل سنوات عدة، ونتيجة مجاورة بؤرة الدبويا الاستيطانية، أجبرت أنا وجميع الباعة على مغادرة محالنا، بسبب اعتداءات المستوطنين، حتى أصبحت السوق خاوية إلا من قطعان المستوطنين، الذين مازالوا يعتدون علينا في كل مكان، وفي كل وقت وحين».

سياسة التنغيص

«خلال السنوات الماضية بذلنا جهوداً مضنية لإنعاش الأوضاع الاقتصادية المتردية داخل الأسواق المحلية، ومنها ترميم المحال التجارية، وجذب الشركات الصناعية الوطنية، وتطوير البنية التحتية للاستثمار والتسوق في أسواق البلدة، وبجوار الحرم الإبراهيمي الشريف»، يقول مدير عام إعمار الخليل، عماد حمدان.

الجهود الفلسطينية لتشجيع الأسواق المحلية في بلدة الخليل القديمة لم ترق للاحتلال، الذي يواصل سياسة التنغيص بحق المحال التجارية، وحركة تجوال وتسوق المواطنين داخل أسواق البلدة القديمة.

ويسترسل حمدان في حديث خاص مع «الإمارات اليوم»، أن القوات الإسرائيلية تفرض بين حين وآخر إغلاقاً قسرياً للمحال التجارية الواقعة في مدخل البلدة القديمة، فيما تحول اتجاهات الدخول والخروج من البلدة وإليها إلى منطقة أخرى تشهد انتشاراً كثيفاً للحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية والحديدية.

ويشير إلى أن قوات الاحتلال تهدف من هذه الإجراءات التعسفية إلى التأثير على حركة الزوار والمتسوقين من البلدة القديمة، ومنعهم من الوصول إلى الأسواق.

وأغلق الاحتلال على مدار السنوات الماضية أسواقاً عدة في البلدة القديمة، وهي: سوق الدجاج، وسوق اللبن، وسوق الحدادين، وسوق النجارين، وسوق الجمال، وسوق الخضار المركزي القديم أو ما يعرف «الحسبة»، وسوق الجُملة، وسوق الذهب.

وفي شهر يوليو الماضي، أجرت القوات الإسرائيلية عمليات هدم واسعة في محيط سوق الخضار المركزي القديم، لتوسعة بؤرة «أبرهام أبينو»، لربطها بالبؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي وسط مدينة الخليل، ضمن المخططات الإسرائيلية الاستيطانية.

إغلاق كامل وطويل

هذه المعاناة الحالية، تمتد شبيهتها منذ ما يقارب ثلاثة عقود من الزمن في قلب البلدة القديمة، وبجوار مسجد الحرم الإبراهيمي، منذ إغلاق شارع «الشهداء» بالكامل في عام 1994، ليلحق به في عام 2000 شارع «السهلة» المغلق تماماً أمام حركة تجوال الفلسطينيين.

ويقول رئيس لجنة إعمار الخليل: «إن شارع الشهداء في الأصل كان شارعاً اقتصادياً من الدرجة الأولى، حيث تفرع عنه العديد من الأسواق التجارية المتخصصة، ويعد شريان الحياة للحركة التجارية، وحلقة الوصل التي ربطت بين سوقي الخضار (الجملة والمفرق) في منطقة شارع السهلة، وبين بقية أجزاء البلدة القديمة ومحافظة الخليل».

ويبين أن إغلاق قوات الاحتلال 512 محلاً تجارياً على جانبي شارع الشهداء والمناطق التي يتصل بها، تسبب حالة شلل كامل للحركة التجارية وانهيار اقتصادي شامل، لافتاً إلى أن ذلك حرم 3000 عائلة مصدر رزقها الدائم، وفاقم من معاناتها، وحوّلها إلى أسر فقيرة».

ويمضي حمدان إلى القول: «إن الإغلاق القسري لشارع الشهداء، نجم عنه أيضاً إغلاق ما يزيد على 1000 محل تجاري، نتيجة وقوعها في مناطق التماس مع البؤر الاستيطانية، والحواجز العسكرية الإسرائيلية الدائمة».

وإلى جانب البؤر الاستيطانية، تعمق القوات الإسرائيلية من عزلة البلدة القديمة، جراء انتشار 21 حاجزاً عسكرياً ثابتاً، تنتشر حولها البوابات الإلكترونية، وعشرات الجنود المدججين بالأسلحة، و105عوائق حركة مادية (بوابات حديدية)، إلى جانب انتشار عشرات نقاط المراقبة، ومئات الكاميرات التي تستهدف الفلسطينيين.

• القوات الإسرائيلية تفرض بين حين وآخر إغلاقاً قسرياً للمحال التجارية الواقعة في مدخل البلدة القديمة، فيما تحول اتجاهات الدخول والخروج من البلدة وإليها إلى منطقة أخرى تشهد انتشاراً كثيفاً للحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية والحديدية.