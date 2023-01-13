رئيس وزراء سنغافورة الأعلى راتباً من بين زعماء العالم

يتقاضى رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج، 1659461 دولاراً أميركياً، وهو الزعيم الأعلى راتباً في العالم، ويأتي بعده الرئيس الأميركي، جو بايدن، بفارق كبير، والذي يتقاضى 400 ألف دولار أميركي. ويحصل كل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس النواب الأميركي على 174 ألف دولار أميركي سنوياً. ويكسب أولئك الذين يشغلون مناصب، بمن في ذلك رئيس مجلس النواب، والأغلبية في مجلس الشيوخ، وقادة الأقليات - يكسبون أكثر قليلاً. ولم يحصل أعضاء مجلس الشيوخ على زيادة في الأجور منذ عام 2009.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح رؤساء وزراء نيوزيلندا من بين قادة العالم الأعلى أجراً. وحتى على المستوى المحلي، يكسب أعضاء البرلمان الجدد ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط راتب النيوزيلنديين العاديين.

وعلى الرغم من أن السياسيين النيوزيلنديين لم يحصلوا على زيادة في رواتبهم منذ خمس سنوات، إلا أن رواتبهم لاتزال تجعلهم من بين الأعلى دخلاً في البلاد. وتحصل رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن على 299208 دولارات سنوياً، وهي من بين قادة العالم الأعلى دخلاً. ويصل الراتب الأساسي الحالي لعضو البرلمان إلى 163961 دولاراً أميركياً.

كندا

بينما يتقاضى رؤساء الوزراء الكنديون رواتب أقل من نظرائهم في نيوزيلندا، ويتقاضى أعضاء مجلس النواب هناك أكثر بكثير من نظرائهم في نيوزيلندا. ويتقاضى عضو مجلس العموم 141645 دولاراً في العام، ويحصل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، على هذا المبلغ، إضافة إلى راتب إضافي عن وظيفته كرئيس للوزراء، ليصل إجمالي ما يتقاضاه إلى 282187 دولاراً أميركياً في العام.

المملكة المتحدة

يحق لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الحصول على 161401 جنيه إسترليني (195581 دولاراً أميركياً) في العام. ويشمل هذا راتب منصب رئيس الوزراء، ويبلغ 79496 جنيهاً إسترلينياً (96350 دولاراً أميركياً) في العام، إضافة إلى راتبه كعضو في البرلمان. الراتب الأساسي لعضو البرلمان في المملكة المتحدة يقترب من راتب عضو البرلمان النيوزيلندي، ويبلغ ما يتقاضاه عضو البرلمان سنوياً 84144 جنيهاً إسترلينياً (101934 دولاراً أميركياً)، اعتباراً من أبريل 2022.

أستراليا

ويعتبر رئيس وزراء أستراليا، انتوني البانيس في قائمة أفضل خمسة قادة عالمياً من حيث الأجور، حيث يتلقى راتباً يصل إلى 564364 دولاراً أسترالياً (388878 دولاراً أميركياً) سنوياً. وبعد زيادة راتبه في وقت سابق من العام الفائت، يكسب زعيم المعارضة الآن نحو 401 ألف دولار أسترالي (27637 دولاراً أميركياً)، كما أن راتب عضو البرلمان يصل إلى 217060 دولاراً أسترالياً (149660دولاراً أميركياً) في العام، إضافة إلى البدلات.

ويصل الراتب السنوي لرئيس الاتحاد السويسري، اغناسيو كاسيس، إلى 497566 دولاراً أميركياً، أما الراتب السنوي للمستشار الألماني، اولاف شولتز، فيصل إلى 388819 دولاراً أميركياً.

• على الرغم من أن السياسيين النيوزيلنديين لم يحصلوا على زيادة في رواتبهم منذ خمس سنوات، إلا أن رواتبهم لاتزال تجعلهم من بين الأعلى دخلاً في البلاد.

• يتقاضى عضو مجلس العموم الكندي 141 ألفاً و645 دولاراً في العام، ويحصل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، على هذا المبلغ، إضافة إلى راتب إضافي عن وظيفته كرئيس للوزراء، ليصل إجمالي ما يتقاضاه إلى 282 ألفاً و187 دولاراً أميركياً في العام.

• يعتبر رئيس وزراء أستراليا، انتوني البانيس، في قائمة أفضل خمسة قادة عالمياً من حيث الأجور، حيث يتلقى راتباً يصل إلى 564 ألفاً و364 دولاراً أسترالياً (388 ألفاً و878 دولاراً أميركياً) سنوياً.