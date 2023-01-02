نظرة حذرة تغلب على أصحاب المهن الحرة في ألمانيا

يتطلع أصحاب المهن الحرة في ألمانيا بحذر إلى حدٍّ ما للعام الجديد.

وأظهر استطلاع أجراه الاتحاد الألماني لأصحاب المهن الحرة أن 10% من أعضاء الاتحاد يرون أن العبء الإضافي المتمثل في زيادة التكاليف والتضخم، سيهدد وجودهم في عام 2023.

وأشار الاستطلاع، الذي نشرته صحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية، أول من أمس، إلى أن أكثر من 37% من إجمالي 1600 شخص شملهم الاستطلاع صنفوا بالفعل العبء الحالي على أنه «قوي».

وبحسب الاستطلاع، يمثل نقص الموظفين أيضاً مشكلة ملحة لأصحاب المهن الحرة، حيث ذكر 35.1% منهم أنهم يعملون بأقصى طاقتهم.

ويمثل الاتحاد، ضمن أمور أخرى، المهن الاستشفائية والمستشارين القانونيين والضريبيين والاقتصاديين والموثقين والمحامين والمهندسين المعماريين والخبراء والفنانين والمرممين والصحافيين.

وقال رئيس الاتحاد، فريدمان شميت: «المزاج السائد في المهن الحرة تكتنفه الضبابية بشكل كبير. الشك يسود التطلعات للأشهر الستة المقبلة»، مضيفاً أنه إلى جانب بيئة السوق التي تزداد صعوبة، يتسبب نقص العمال المهرة في مشكلات لدى العديد من العاملين لحسابهم الخاص.

ويقدر الاتحاد عدد الوظائف الشاغرة لدى أصحاب المهن الحرة بنحو 340 ألف وظيفة. وأشار الاتحاد إلى وجود عجز في العمالة في مجال المهن الاستشفائية على وجه الخصوص. وبحسب البيانات، هناك ما مجموعه نحو 1.47 مليون شخص، يعملون لحسابهم الخاص، ويوظفون أكثر من 4.5 ملايين عامل في ألمانيا.

رئيس اتحاد المهن الحرة فريدمان شميت:

• «المزاج السائد في المهن الحرة تكتنفه الضبابية بشكل كبير. الشك يسود التطلعات للأشهر الستة المقبلة».

• «يمثل نقص الموظفين أيضاً مشكلة ملحة لأصحاب المهن الحرة، حيث ذكر 35.1% منهم أنهم يعملون بأقصى طاقتهم».