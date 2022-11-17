اهتمام الألمان بالتغيّر المناخي يتزايد

يحتل بعض نشطاء البيئة جزءاً من غابة تقع في ترير بجنوب غرب ألمانيا منذ أكثر من عام، في محاولة لمنع إقامة طريق سريع للسيارات سعته أربع حارات يمر عبر الغابة. وهذا ليس المخيم الوحيد من نوعه في ألمانيا، فهناك 10 مخيمات مماثلة للنشطاء الذين يقيمون في الغابات.

ويقول النشطاء إنهم سيظلون في الغابة إلى أن يعلن المسؤولون أن الطريق لن يقام، أو إلى أن تأتي الشرطة وتزيل أشجار الغابة تمهيداً لتشييده. ونظراً إلى أن النشطاء يقيمون لمدد طويلة في مخيم مقام في المنطقة المحتلة، فإنه مجهز تجهيزاً جيداً، من حيث إمكانية النوم، والطهي، والكهرباء.

وعلى الرغم من أن ألمانيا ملتزمة بإجراء تحول في مصادر الطاقة، وتوسيع استخدامات الطاقة المتجددة، فإن النشطاء يقولون إنهم يريدون رؤية «تنفيذ حقيقي للتعهدات بالتحول نحو الطاقة النظيفة»، كما يعارضون بشكل عام إقامة طرق جديدة.

كما يساعد السكان المحليون، الذين يعيشون بالقرب من الغابة، النشطاء في المخيم بطرق عدة، مثل السماح لهم بملء قارورات المياه، والتخلص من مخلفاتهم، والسماح لهم باستخدام أجهزة الغسالات والحمامات. ويرى بعض السكان أن هذا الاحتجاج مفيد، حيث إنه يلقي الضوء على مشكلة التغير المناخي الأكبر.

ويريد النشطاء في نهاية الأمر إلغاء الخطة الاتحادية للبنية التحتية للنقل في ألمانيا برمتها، وهي خطة تتضمن شق 850 كيلومتراً من الطرق السريعة.

وعلى المستوى الحكومي، أعرب المسؤولون بمجلس مدينة ترير عن قلقهم، العام الماضي، جراء احتلال الغابة الذي يمثل شكلاً من التخييم غير القانوني، وينتهك قانون الغابات بالولاية الذي يهدف إلى حماية النظام البيئي للغابات.

• يقول النشطاء إنهم سيظلون في الغابة إلى أن يعلن المسؤولون أن الطريق لن يقام، أو إلى أن تأتي الشرطة وتزيل أشجار الغابة تمهيداً لتشييده.