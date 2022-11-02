إفريقيا بحاجة إلى استغلال احتياطياتها من الغاز لدفع الاقتصاد

قال مسؤولون في قطاع النفط، أمس، إن الدول الإفريقية بحاجة إلى استخدام احتياطيات الغاز لديها لانتشال المزيد من الناس من براثن الفقر وبناء القطاع، في الوقت الذي تحاول فيه اللحاق بالدول الأكثر تقدماً حتى في الوقت الذي يسعى فيه العالم لخفض الانبعاثات.

وتمتلك إفريقيا نحو 13% من الغاز الطبيعي في العالم و7% من مخزونات النفط العالمية، لكنها تشهد أدنى معدل لاستهلاك الفرد للطاقة في العالم.

ويمكن أن تلعب الطاقة المتجددة دوراً رئيساً في إمدادات الطاقة في إفريقيا في المستقبل، لكن الحكومات الإفريقية تقول إنها بحاجة إلى الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة الأساسية للصناعة.

وقال الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، أسامة مبارز، ​​لـ«رويترز» إن إفريقيا تمثل نحو 3% من استهلاك الطاقة في العالم وأقل من 3% من الانبعاثات.

وأضاف «إفريقيا بحاجة إلى مستويات معيشية أفضل، وفي الوقت نفسه اكتشفت دول إفريقية عدة خلال السنوات القليلة الماضية الكثير من الغاز، وهي بحاجة إلى تطوير هذا الغاز لتحسين حياة شعوبها وكذلك للتصنيع».

ويقول محللون إن إفريقيا بحاجة إلى بناء خطوط أنابيب النفط والغاز، ومحطات الغاز الطبيعي المسال، ومراكز التوزيع ومحطات الطاقة التي تعمل بالغاز على مدار الـ20 عاماً المقبلة لفتح سوق الطاقة بها الذي يضم أكثر من 600 مليون شخص.

تمتلك إفريقيا نحو 13% من الغاز الطبيعي في العالم، و7% من مخزونات النفط العالمية، لكنها تشهد أدنى معدل لاستهلاك الفرد للطاقة في العالم.