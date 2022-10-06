زلزال شدته 5.7 درجات يهزّ شمال غرب إيران

هزّ زلزال شدته 5.7 درجات على مقياس ريختر شمال غرب إيران، أمس، وقال التلفزيون الرسمي إن السلطات الصحية في المنطقة أفادت بإصابة ما لا يقل عن 276 شخصاً.

ووقع الزلزال بالقرب من قرية خوي في إقليم أذربيجان الغرب. ونقل التلفزيون عن خدمة الطوارئ الطبية في خوي قولها: «276 شخصاً أصيبوا حتى الآن، من بينهم 68 نُقلوا إلى المستشفى بسبب كسور طفيفة».

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع على بعد 11.6 كيلومتراً تقريباً من قرية خوي، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وكان مركز «جي.إف.زد» الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية ذكر في وقت سابق أن شدة الزلزال 5.5 درجات، وهز المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان وإيران.

وتعرضت منطقة جنوبي إيران في مطلع سبتمبر الماضي لزلزال بلغت شدته 5.5 درجات، وكان على عمق 10 كيلومترات.

وفي يوليو الماضي، أدت ثلاثة زلازل فاقت شدتها ست درجات، إلى مصرع خمسة أشخاص وإصابة العشرات جنوبي إيران. وأسفر أحد هذه الزلازل عن تدمير معظم المنازل في قرية ساية خوش التابعة لمحافظة هرمزغان.

وتتقاطع خطوط صدع جيولوجية رئيسة في إيران، وعانت البلاد زلازل عدة مدمّرة في السنوات القليلة الماضية.

الزلزال وقع على بعد 11.6 كيلومتراً تقريباً من قرية خوي، وعلى عمق 10 كيلومترات.