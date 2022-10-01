لولا يتقدم على بولسونارو قبيل الانتخابات الرئاسية في البرازيل

حافظ الرئيس البرازيلي السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على تقدمه في نوايا التصويت بفارق 14 نقطة على الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو، ما يُبقي على آماله في الفوز بالانتخابات من الجولة الأولى، الأحد، وفق استطلاع نُشر أول من أمس.

ووفق معهد «داتا فولها»، حصل لولا على 48% من نوايا التصويت مقابل 47% قبل أسبوع، وارتفعت أيضاً نوايا التصويت لبولسونارو بنقطة واحدة لتبلغ 34%.

وعزّز المرشحان تقدمهما على المرشح تشيرو غوميز (يسار الوسط) الذي تراجع من 7 إلى 6% من نوايا التصويت، فيما بقيت نوايا التصويت للمرشحة سيمون تابت (يمين الوسط) عند 5%.

ويمكن للولا الذي حكم البرازيل من 2003 إلى 2010 أن يفوز من الجولة الأولى إذا حصل على أكثر من 50% من الأصوات (دون احتساب بطاقات الاقتراع الملغاة والبيضاء).

وبحسب استطلاع «داتا فولها»، حصل لولا على 50% من نوايا التصويت المعلنة، مقابل 36% للرئيس اليميني المتطرف.

لكن هذه النسبة قد تتأثر بهامش الخطأ في الاستطلاع (+ أو - 2 نقطة مئوية)، ما يترك حالة من عدم اليقين بشأن عقد جولة انتخابية ثانية في 30 أكتوبر.

وتوقع المعهد أن يفوز لولا بنسبة 54% من الأصوات في حال أُرجئ حسم الانتخابات إلى جولة اقتراع ثانية.

شمل الاستطلاع عينة من 6800 ناخب، وستنشر «داتا فولها» استطلاعاً أخيراً السبت.

وفي استطلاع آخر نشره، الإثنين الماضي، معهد «آيبيك»، حصل لولا على 52% من نوايا التصويت مقابل 34% لبولسونارو.

• يمكن للولا، الذي حكم البرازيل من 2003 إلى 2010، أن يفوز من الجولة الأولى إذا حصل على أكثر من 50% من الأصوات.