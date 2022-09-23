حشرة كبيرة تحط فوق كتف رئيسة وزراء نيوزيلندا خلال مؤتمر صحافي

ظهرت حشرة كبيرة وهي تسير على كتف رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، أثناء مخاطبتها مؤتمراً صحافياً في نيويورك، مساء الثلاثاء، وزحفت من ظهرها إلى كتفها، وبدت الحشرة وكأنها تزحف عبر شعر أرديرن، قبل أن تختفي خلف رأسها. وفي تلك اللحظة سمع الحاضرون أحد المراسلين وهو يصرخ محذراً أرديرن «هناك حشرة على كتفك، وعلى وشك أن تصل إلى رقبتك»، وسألته لأرديرن برباطة جأش، قبل أن تنفض الحشرة بعيداً «هل هي على الكتف مباشرة؟»، وأضافت مازحة «يبدو أنها وجدت الوقت لتزحف فوقي بهدوء».

أرديرن هي من السياسيين سيئي الحظ، الذين وجدت الحشرات فرصة للزحف على أجسامهم. ومن بين هؤلاء السياسيين الرئيس الفلبيني السابق، رودريغو دوتيرتي، الذي وجد صرصور كبير الفرصة ليزحف على قميصه، خلال إدلائه بكلمة في تجمع انتخابي، ما دفع منتقديه إلى السخرية من هذا الزعيم الفظ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان الرئيس السابق، باراك أوباما، في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، في السابع من يونيو 2009، عندما حطت عليه ذبابة، وصارت تضايقه، وتحول انتباهه بعيداً عما يدلي به من حديث للصحافيين، إلا أن الرئيس أظهر براعة في تنسيق مثير للإعجاب بين يده وعينه، وظل يراقبها بصمت وهي تهبط فوق يده، قبل أن يضربها بسرعة ويقتلها بيده الأخرى. وبعد أن قتلها، اتجه نحو الحضور، قائلاً: «كان هذا مثيراً للإعجاب، أليس كذلك؟ لقد انتصرت عليها».

خلال حديث كان يدلي به على الهواء نائب الرئيس السابق، مايك بينس، قبيل انتخابات 2020، رأى المشاهدون ذبابة تحلّق فوق رأسه ثم تهبط عليه، وتظل هناك لمدة دقيقتين كانتا كافيتين لتحويل الأنظار عما كان يتحدث فيه بينس، وبدا بينس غافلاً أو ربما تظاهر بذلك، وظلت هذه اللحظة في الذاكرة إلى الأبد، بسبب ما أطلق عليه البعض «فلاي غيت»، في إشارة إلى فضيحة «ووتر غيت» الشهيرة.