بلدان جنوب أوروبا تسعى لاستغلال أزمة الطاقة لمصلحتها

منذ أشهر، كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منشغلة بمحاولة تنويع إمداداتها من الطاقة، وسط تضاؤل تدفقات الغاز الروسي، والخطر الحقيقي المتمثل في قيام موسكو بقطع كامل طالما استمرت الحرب في أوكرانيا . ولكن مع اقتراب فصل الشتاء بسرعة، وارتفاع أسعار الطاقة، وكفاح الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى استراتيجية منسقة، قد ينتهي التدافع على الغاز إلى ترك بصمة مهمة على ميزان القوى داخل الكتلة.

على مدار الـ15 عاماً الماضية، على الأقل - حيث تعامل الاتحاد الأوروبي مع الأزمة المالية من 2007 إلى 2009، وأزمات الديون الحكومية المتعددة، والوباء- تفاوضت ألمانيا وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي، من موقع القوة، مع البلدان المتوسطية الأكثر هشاشة من الناحية المالية . ولكن ضغط الغاز الروسي يترك، الآن، ألمانيا ودولاً أخرى في الجزء الشمالي من أوروبا معرضة للخطر بشكل خاص، في حين تجد إيطاليا وإسبانيا نفسيهما، هذه المرة، في دور الشركاء العقلانيين المدعوين للإنقاذ .

وفي هذه الأثناء، قلصت إيطاليا من اعتمادها على الغاز الروسي وزادت من وارداتها من شمال إفريقيا . وكانت إسبانيا، دائماً، أكثر اعتماداً على الغاز والواردات الإفريقية، وهو توجه يمكن أن يتحوّل الآن إلى نفوذ.

وفي هذا السياق، قال الزميل في مركز «بروجل» للأبحاث، في بروكسل، سيمون تاجليابيترا «عادةً ما يكون جنوب أوروبا هو الذي يطلب تضامن الشمال، لكن هذه المرة، الوضع معاكس، وهذا بالتأكيد له تداعيات سياسية» .

لقد أوضحت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية، تيريزا رودريغيز، الشهر الماضي، أن ديناميكيات الاتحاد الأوروبي الكلاسيكية قد تم قلبها رأساً على عقب . وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، في إسبانيا، إلا أنها لاتزال أقل بكثير من المستويات القياسية التي شوهدت في ألمانيا والأسواق الشمالية الأخرى.

تاريخياً، كانت ألمانيا أكبر مستورد للغاز الروسي في أوروبا، والتي كانت تُشكل أكثر من نصف إجمالي استهلاكها المحلي . والآن، واردات الغاز الألمانية آخذة في الانخفاض، وتواجه العائلات رسوماً إضافية للطاقة، تصل إلى مئات اليوروهات سنوياً .

ويعمل العديد من المصانع الألمانية بالفعل على إبطاء الإنتاج، ولكن إذا أوقفت روسيا إمداداتها من الغاز تماماً، فسيتعين على برلين خفض استهلاكها الوطني من الغاز بنسبة 29%، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بروجل»، يوم الجمعة . وأعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم»، أن شحنات الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم» ستتوقف تماماً لبضعة أيام تبدأ في 31 أغسطس من أجل «الصيانة»، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية.

تنويع الشركاء

وفي غضون ذلك، اعترف كبار المسؤولين في برلين صراحة بأن الاعتماد المفرط على موسكو في الطاقة كان خطأ، وهم يسعون لفطم البلاد عن الغاز الروسي، وبسرعة . وأعادت ألمانيا تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم المتوقفة وتقوم ببناء بنيتها التحتية الأولى لمعالجة الغاز الطبيعي المسال المستورد عن طريق البحر . ولكن ألمانيا تحتاج أيضاً إلى تنويع شركائها التجاريين، ويحتل جنوب أوروبا مكانة بالغة الأهمية في قائمتها.

مع وجود ست محطات للغاز الطبيعي المسال تعمل في إسبانيا، وواحدة في البرتغال، وهي تمثل نحو ثلث قدرة المعالجة في أوروبا، كان اعتماد شبه الجزيرة الإيبيرية، على موسكو، منخفضاً، إذ أتى ما يزيد قليلاً على 10% من إجمالي واردات الغاز الإسبانية من روسيا في عام 2020، وفقاً لمؤسسة «يوروستات» . وعندما قدمت روسيا بديلاً رخيصاً ووفيراً للغاز الطبيعي المسال، كانت تلك مشكلة . والآن، كما لاحظ المسؤولون الإسبان، إنها ميزة إضافية.

وتدعو برلين، الآن، إلى إنشاء خط أنابيب جديد لتعزيز الروابط الضعيفة بين شبه الجزيرة الإيبيرية وبقية أوروبا، وإحياء مشروع تم تأجيله في عام 2019 وسط مخاوف بيئية، وقضايا التمويل، ونقص الدعم من فرنسا . ولطالما حظيت هذه الخطة بدعم إسبانيا والبرتغال . ولكن في إشارة إلى أن التضامن سيكون له ثمن، تطلب مدريد من الاتحاد الأوروبي دفع الفاتورة، بحجة أن البنية التحتية الجديدة ستحسن «الإمداد الأمني في بقية أوروبا».

وألمح المسؤولون الألمان، أخيراً، إلى أنهم يأملون في شراكة طاقة أقوى مع إيطاليا، والتي، على الرغم من كونها ثاني أكبر مستورد للغاز الروسي في أوروبا تاريخياً، فقد تحركت بسرعة لتنويع إمداداتها منذ بداية حرب أوكرانيا . وفي الأشهر الأخيرة، ومع انخفاض استهلاكها من الغاز الروسي بنحو 50%، زادت إيطاليا وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من مختلف دول شمال إفريقيا والولايات المتحدة، لتوسيع قدرتها القوية على إعادة التحويل إلى غاز مسال . كما تحركت لتعزيز واردات خطوط الأنابيب من أذربيجان والجزائر، التي تفوقت على روسيا، كأكبر مزوّد للغاز في إيطاليا.

وقال تاجليابيترا «كانت إيطاليا تنطلق من موقع ملائم، لأنها تمتلك بالفعل البنية التحتية: مصانع إعادة التحويل إلى غاز مسال، وسفن نقل، وخطوط الأنابيب التي تربطها بالجزائر وليبيا وأذربيجان» . وقال إن العلاقات القوية لشركة الطاقة الإيطالية «إيني» مع بلدان شمال إفريقيا ساعدت، أيضاً.

لقد استفادت دول جنوب أوروبا، بالفعل، بشكل كبير من الجهود المشتركة . وفي الأشهر الستة الأولى من هذا العام، تفوقت الصادرات الإسبانية من الغاز الطبيعي، عبر الخطوط الحالية عبر فرنسا، على صادرات عامي 2020 و2021 مجتمعين، بينما ارتفعت صادرات الغاز الإيطالية بين يناير ومايو، بنسبة 578%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

والسؤال الكبير هو إلى أي مدى ستُترجم هذه الميزة النسبية في لعبة الطاقة إلى نفوذ على العديد من القضايا التي تتسبب في انقسام الكتلة، بما في ذلك المرونة المالية والهجرة؟

صفقة كبرى

لدى بلدان جنوب القارة ورقة إضافية تستخدمها، أيضاً، على طاولات المفاوضات الأخرى؛ وفقاً لتاجليابيترا، موضحاً «في الصفقة الأوروبية الكبرى، هذا شيء مهم» .

وقد يكون هذا مغرياً بشكل خاص لإيطاليا، إذ من المتوقع أن يفوز تحالف من الأحزاب اليمينية المتشددة والمتشككة إلى حد كبير في الاتحاد الأوروبي في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أواخر سبتمبر . وتعهد التحالف بتبني قواعد إنفاق عام أكثر مرونة، وإعادة التفاوض على أجزاء من خطة التعافي الإيطالية من الجائحة، الممولة من الاتحاد الأوروبي .

وعندما يتعلق الأمر بالهجرة، فإن الموقف المتشدد الذي تبنته أحزاب مثل «الأخوة الإيطاليون»، بزعامة جورجيا ميلوني، ورابطة ماتيو سالفيني، من المرجح، أيضاً، أن يضعهم في مسار تصادمي مع قادة الاتحاد الأوروبي . وكثيراً ما تصادم سالفيني مع باريس وبرلين خلال فترة عمله وزيراً للداخلية في 2018 و2019، عندما ضغط من أجل مزيد من تقاسم الأعباء - وهو مطلب طالبت به مدريد بانتظام - ورفض السماح لسفن المهاجرين بالرسو في الموانئ الإيطالية.

وبالنسبة إلى كلاوس فيستيسن، وهو خبير اقتصادي في «بانثيون»، للاقتصاد الكلي، فمن المرجح أن تستخدم إسبانيا وإيطاليا نفوذهما الجديد للضغط من أجل المزيد من التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين بدلاً من السعي إلى زيادة المرونة المالية، وهي قضية لا يحتاجون فيها إلى أي تغييرات كبيرة في الوضع الراهن.

وتابع فيستيسن «تم تعليق قواعد الميزانية خلال الوباء، ولن تعود في أي وقت قريب» . وفي هذا الصدد «إذا استخدم السياسيون في إيطاليا أو إسبانيا الطاقة كوسيلة لاستعادة السلطة داخل الاتحاد الأوروبي، أعتقد أنهم سيبالغون في لعب أوراقهم لأنهم حصلوا بالفعل على صفقة جيدة للغاية».

• ضغط الغاز الروسي يترك، الآن، ألمانيا ودولاً أخرى في الجزء الشمالي من أوروبا معرضة للخطر بشكل خاص.



• قلصت إيطاليا من اعتمادها على الغاز الروسي وزادت من وارداتها من شمال إفريقيا، وهو توجه يمكن أن يتحوّل الآن إلى نفوذ.

• %29 النسبة التي سيتعيّن على برلين خفضها من الاستهلاك الوطني للغاز إذا أوقفت روسيا إمداداتها.