حامد كرزاي: ملايين الأفغان يغادرون البلاد بحثاً عن حياة أفضل

تحدث رئيس أفغانستان السابق حامد كرزاي، 64 عاماً، عن الأحوال في بلاده، وعن منعه من السفر من قبل حركة طالبان. وقال في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية، إن الملايين يغادرون أفغانستان بسبب الفقر. وفيما يلي مقاطع من المقابلة:

■ هل أنت خائف من حركة طالبان وهل تخشى على حياتك؟

■■ أنا لست خائفاً. ولو كنت كذلك لهربت من أفغانستان منذ عام. ولكني خائف على الدولة وعلى أطفالي أكثر من خوفي على نفسي.

■ تم إغلاق البرلمان الأفغاني إضافة إلى وزارة شؤون المرأة، وكذلك تمت إزالة اسمك عن «مطار حامد كرزاي الدولي». هل قامت طالبان بطمس الـ20 سنة الماضية من تاريخ جمهورية أفغانستان الإسلامية؟

■■ لم يتم طمس تاريخ أفغانستان. ويعرفه كثيرون من المتعلمين في أفغانستان اليوم. وهنا الملايين من الأطفال والفتيات الذين تعلموا في المدارس، وتم تحديث المجتمع الأفغاني، ومارس حرية الإعلام. وكانت أعظم منجزات أفغانستان هي التعليم وحقوق الإنسان.

■ طالبان منعت الفتيات فوق سن 12 عاماً من الذهاب إلى المدارس، هل هي أسباب دينية؟

■■ إنها أسباب سياسية وليس دينية.

■ بعد استيلاء طالبان على السلطة بعد عقدين من الحرب، ما نسبة الأفغان الذين يشعرون بالسعادة لذلك من ضمن عدد السكان البالغ 39 مليوناً؟

■■ معظم الشعب في أفغانستان يريدون الأمن والسلام الدائم. ولكن السعادة تتطلب وجود دخل جيد، وتعليم وحرية. ولهذا لا أعتقد أن هناك سعادة بالنظر إلى الصعوبات المالية المرعبة التي يعانيها الشعب الأفغاني. وهناك الملايين الذين يغادرون الدولة بحثاً عن حياة أفضل.

■ هل يتعين على المجتمع الدولي العمل مع طالبان؟

■■ يجب على حكومة طالبان العمل بقوة باتجاه الحصول على اعتراف المجتمع الدولي.

■ جمدت الولايات المتحدة سبعة مليارات، هي أصول الدولة الأفغانية في الولايات المتحدة. ويريد الرئيس جو بايدن إعطاء جزء منها لأقرباء ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 تعويضاً، ما رأيك بذلك؟

■■ بالتأكيد ثمة أسباب عديدة لفرض العقوبات على أفغانستان. ولكن لماذا تأخذ الولايات المتحدة هذه الأصول؟ إنها احتياطي القطع الأجنبي الذي ندخره، منذ عام 2003، ضماناً لعملتنا الجديدة. وهذه الأموال ليست لطالبان ولا للحكومة القديمة وإنما هي للشعب الأفغاني. وأعتقد أنه تصرف حقير أن نأخذ المال من ضحية لإعطائها لضحية أخرى. ونحن نشارك الحزن من أجل الذين لقوا حتفهم في أحداث 11سبتمبر. ولكن أليس أفغانستان هي أكبر ضحايا الإرهاب. ويجب على الرئيس بايدن أن يأخذ هذا في حسبانه.

■ وعدت طالبان بالعفو العام عن خصومها، ولكن حتى الآن يتم قتل موظفين عسكريين وحكوميين سابقين. حيث يتم اعتقال بعض الأشخاص وإعادتهم أمواتاً، لماذا يحدث هذا؟

■■ أكدت طالبان مراراً أنه يجب على الجميع ألا يخافوا، ولكن هناك العديد من الأشخاص مصممون على الانتقام. ويجب وقف ذلك. ويجب على الحكومة التأكيد على أن العفو مطبق جيداً.

أتمنى ألا تكون كذلك. ونحن الآن بأمس الحاجة إلى الحوار بين الأطراف الأفغانية. وفي النهاية يجب على البرلمان الأفغاني «اللويا جيرغا»، أن يقرر بشأن جميع القضايا المهمة. أي العَلَم وحكومة البلاد وشكلها. وهذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من المأزق.

■ كان يتم الحفاظ على الاقتصاد بطريقة ما، نتيجة العدد الكبير من المنظمات التي كانت عاملة في أفغانستان. في حين أن رواتب الجيش كانت تدفعها الولايات المتحدة. ولكن كل ذلك لم يعد موجوداً، كيف سيحافظ الأفغان على الاقتصاد وحدهم اليوم؟

■■ يوجد الآن فقر مدقع في الدولة، وبدأت الطبقة المتوسطة التي قمنا بإنشائها خلال وجودي في السلطة بالمغادرة. والتي تعتبر ضرورية لنمو اقتصاد البلاد. وأساتذة الجامعات، والمدرسين، والكثير من الأعمال اختفوا أيضاً. ولهذا فإني أناشد الحكومة الحالية تقديم كل الحوافز الممكنة للأشخاص الذين لا يزالون يعملون في الدولة كي لا يغادروا.