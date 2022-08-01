واشنطن: درس أوكرانيا جعل استخدام الصين القوة ضد تايوان «شبه مؤكد»

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

اعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه» وليام بيرنز، الأربعاء الماضي، أنّ الدروس التي استقتها الصين من حرب روسيا في أوكرانيا، لم تنل من عزمها على غزو تايوان بل جعلتها تعيد حساباتها بشأن «متى» و«كيف» ستفعل ذلك.

وخلال «منتدى آسبن الأمني» في ولاية كولورادو (غرب) قال بيرنز «يبدو لنا أنّ (الحرب في أوكرانيا من منظور بكين) لا تؤثّر حقاً في مسألة ما إذا كانت القيادة الصينية قد تختار استخدام القوة ضدّ تايوان في السنوات القليلة المقبلة، بل متى وكيف ستفعل ذلك».

وقلّل المسؤول الأميركي من شأن التكهّنات التي ترجّح إمكانية أن يتّخذ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قراراً بغزو تايوان في وقت لاحق من العام الجاري، وتحديداً بعد اجتماع مهمّ للحزب الشيوعي الحاكم.

وقال بيرنز «يبدو لنا أنّ مثل هذه المخاطر تتزايد كلّما اقترب العقد الجاري من نهايته».

فشل استراتيجي

ورجّح بيرنز، الدبلوماسي السابق، أن تكون بكين «منزعجة» من المسار الذي سلكته الحرب في أوكرانيا، واصفاً اجتياح روسيا لجارتها بأنّه «فشل استراتيجي» للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اعتقد أنّ بإمكان قواته أن تنتصر على كييف في غضون أسبوع واحد.

وبالنسبة لمدير الـ«سي آي إيه» فإنّ أحد الدروس التي استخلصتها بكين من هذه النتيجة هو أنّه «لا يمكنك أن تحقّق انتصارات سريعة وحاسمة» إذا لم تُلق بثقل عسكري كافٍ في المعركة.

وأضاف «أعتقد أنّ الدرس الذي يتعلّمه القادة والعسكريون الصينيون هو ضرورة حشد قوة مهيمنة كثيراً» لتحقيق الانتصار، مشدّداً أيضاً على أهمية «السيطرة على الفضاء المعلوماتي» والاستعداد لعقوبات اقتصادية محتملة.

وعلى غرار مسؤولين أميركيين آخرين، أكّد بيرنز أنّ الصين وإن كانت تدعم روسيا لفظياً فهي لا تقدّم لها دعماً عسكرياً في حربها في أوكرانيا.

وتبدي الولايات المتحدة قلقاً إزاء تزايد الضغوط العسكرية الصينية على تايوان في السنوات الأخيرة.

وتعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها ولابدّ في نهاية المطاف من إعادة توحيدها مع البرّ الرئيس، وبالقوة إذا لزم الأمر.

إعادة توحيد سلمية

وقبيل إدلاء المسؤول الأميركي بتصريحه هذا، قال السفير الصيني لدى الولايات المتّحدة، تشين غانغ، خلال المنتدى الأمني نفسه إنّ بلاده «مازالت تدعم (عملية سلمية لإعادة توحيد) الجزيرة مع البرّ الرئيس».

وأضاف السفير الصيني «لا نزاع، لا حرب، هذا هو أهمّ اتفاق بين الصين والولايات المتحدة»، مبدياً في الوقت عينه أسفه لأنّ الولايات المتحدة «تتراجع» تدريجياً عن سياستها القائمة على الاعتراف بدولة صينية واحدة تمثّلها بكين.

وشدّد السفير الصيني على أنّه «فقط من خلال الالتزام الصارم بسياسة صين واحدة، والوقوف معاً صفاً واحداً في رفض استقلال تايوان، يمكن أن نصل إلى إعادة توحيد سلمية».

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أثار غضب الصين في أواخر مايو حين قال إنّ بلاده لن تتوانى عن التدخّل عسكرياً للدفاع عن تايوان، إذا ما شنّت الصين هجوماً عسكرياً ضدّها.

لكن في اليوم التالي عاد بايدن وأكّد أنّ سياسة «الغموض الاستراتيجي» التي تتّبعها بلاده إزاء هذا الملف لم تتغيّر، وهي سياسة تقوم على الاعتراف دبلوماسياً بالبّر الصيني والالتزام، في الوقت نفسه، بإمداد تايوان بالأسلحة للدفاع عن نفسها.

• أحد الدروس التي استخلصتها بكين من غزو أوكرانيا هو أنّه «لا يمكنك أن تحقّق انتصارات سريعة وحاسمة» إذا لم تُلق بثقل عسكري كافٍ في المعركة.

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