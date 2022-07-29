امتيازات عدة لرئيس الهند المتقاعد أو المنتهية ولايته

المصدر: ترجمة: ع.خ عن صحيفة «جغران غوش»

ودع الرئيس الهندي السابق، رام ناث كوفيند رئاسة البلاد في الـ25 من الشهر الجاري، وسلم منصبه للرئيسة الجديدة، دروبادي مورمو الإثنين، لتصبح أول رئيسة من أصول قبلية لهذا البلد الآسيوي الكبير، حيث تنتمي إلى قبيلة سانتال الهندية. وفيما يلي مزايا التقاعد التي سيحصل عليها كونه رئيساً سابقاً لأكبر ديمقراطية في العالم. فبعد أن شغل منصب الرئيس الـ14 للهند، انتقل كوفيند إلى منزل «بنغالو» مفروش بالكامل بمنطقة لوتينز بدلهي. والذي سيقيم فيه بقية حياته على نفقة الدولة.

وعلى العموم يحصل أي رئيس سابق إضافة إلى السكن المجاني على راتب تقاعد شهري يعادل 3130 دولاراً. ويحق له الحصول على طاقم سكرتارية يتألف من سكرتير خاص، ومساعد شخصي، وسكرتير خاص إضافي، وعاملين، ونفقات مكتبية تصل قيمتها إلى 1252 دولاراً سنوياً. ووفقاً لقانون تعويضات وراتب الرئيس لعام 1951، يحق لرئيس الهند المتقاعد الحصول على العلاج والرعاية الطبية مجاناً. كما يحق له أيضاً السفر مجاناً على الدرجة الأولى لأي مكان في الهند، برفقة شخص واحد، عن طريق السكك الحديدية أو الجو أو السفينة البخارية.

ويحصل رئيس الهند قبل تقاعده على راتب شهري يعادل 6258 دولاراً شهرياً. ويحصل بعد تركه منصبه بعد انتهاء فترة ولايته أو بالاستقالة على راتب تقاعدي يبلغ 50% من راتبه الفعلي لبقية حياته.

وفقاً لقانون 1951، يحق له ولبقية حياته، هاتفين (أحدهما للاتصال بالإنترنت والنطاق العريض)، وسيارة أو الحصول على بدل سيارة وهاتف محمول واحد مع خدمة التجوال الوطني.

وينص القانون أيضاً على أنه يحق لزوجة الرئيس أو زوج الرئيسة السابق/السابقة الحصول على راتب تقاعد عائلي بنسبة 50% مما يحصل عليه الرئيس السابق أو الرئيسة السابقة، لبقية حياته أو حياتها، في حالة وفاة الرئيس أو الرئيسة المتقاعدة.

ويحق لهما أيضاً الحصول على الرعاية الطبية والعلاج مجاناً لبقية حياته أو حياتها، والإقامة في مسكن مفروش دون دفع رسوم إيجار. ويحق له أو لها الحصول على طاقم سكرتارية يتألف من سكرتير خاص، ونفقات مكتبية تصل قيمتها إلى 250 دولاراً سنوياً.

يحق أيضاً لزوج أو زوجة الرئيس المتقاعدين، الحصول على هاتف مجاني وسيارة، أو بدل سيارة لبقية حياته أو حياتها، ويُسمح له أو لها بـ12 رحلة فردية من الدرجة الأولى في أي مكان في البلاد عن طريق الجو أو السفينة البخارية أو السكك الحديدية برفقة رفيق أو قريب.

الهندية رئيس الهند يحصل قبل تقاعده على راتب شهري يعادل 6258 دولاراً شهرياً. ويحصل بعد تركه منصبه بعد انتهاء فترة ولايته أو بالاستقالة على راتب تقاعدي يبلغ 50% من راتبه الفعلي لبقية حياته.

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