فرنسا.. حرائق الغابات تنتشر حول بوردو مع استمرار موجة الحر

المصدر: باريس - د.ب.أ

بذل رجال الإطفاء جهوداً لمكافحة حرائق غابات عدة على ساحل جنوب غرب المحيط الأطلسي في فرنسا مساء الثلاثاء، حيث هيّأ الجفاف المستمر وموجة الحر ظروفاً مثالية لانتشار الحرائق.

وقالت سلطات مقاطعة بوردو إنه تم نشر 120 من رجال الإطفاء وأربع ناقلات جوية في المنطقة. كما أرسلت إدارات أخرى رجال إطفاء.

وتردد أن حرائق الغابات في منطقتَي لانديراس وتاست دو بوك قد التهمت نحو 450 هكتاراً من الأراضي. ويمكن رؤية عمود الدخان الناتج عن الحرائق من بوردو، وفقاً لمحطة «فرانس إنفو». وأفادت المحطة أيضاً بإخلاء مناطق عدة. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تحذيراً من الحرارة، بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى 37 درجة مئوية في المنطقة امس.

تردّد أن حرائق الغابات في منطقتَي لانديراس وتاست دو بوك قد التهمت نحو 450 هكتاراً من الأراضي.

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