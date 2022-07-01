حفيدة الرئيس الأميركي تشارك جمهور التواصل الاجتماعي ما يدور داخل البيت الأبيض

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن «الميل أونلاين»

أتاحت حفيدة الرئيس الأميركي، مايسي (21 عاماً)، لجمهور التواصل الاجتماعي لمحة نادرة عن الحياة داخل البيت الأبيض، حيث شاركتهم صوراً عائلية صريحة، قبل انطلاقها في رحلة إلى إسبانيا مع جدتها السيدة الأولى جيل، وجدها الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يحضر قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأرسلت مايسي على «إنستغرام» يوم الأحد سلسلة من اللقطات خلال زيارتها الأخيرة للبيت الأبيض، ما منح متابعيها نظرة داخلية نادرة لما يُعتبر قصر الرئيس الأميركي. ومايسي هي الابنة الصغرى لابن الرئيس هانتر بايدن، وزوجته السابقة كاثلين بول.

إحدى هذه الصور تظهر فيها جدتها، (71 عاماً)، تقف خارج باب كبير مقوس وتنظر إلى هاتفها؛ مرتدية بنطالاً رياضياً أبيض، وقميصاً بأكمام طويلة. وفي لقطة أخرى ظهر رجل يبدو أنه والدها، هانتر بايدن، يلاعب كلب الرئيس في حديقة البيت الأبيض الضخمة. ويركض هانتر حول العشب حاملاً لعبة بينما كان الكلب الألماني يطارده بحماس.

أرسلت مايسي من خلال «إنستغرام» صوراً أخرى من رحلتها إلى واشنطن العاصمة، والتي وصلت إليها من بنسلفانيا، التي تدرس حالياً الفنون الجميلة في جامعتها. وبدت مايسي من خلال هذه الصور وهي تتسكع مع الأصدقاء، وتذهب في جولة بالدراجة حول المدينة، وتشارك في الاحتجاجات الأخيرة حول حق الاجهاض.

وأمضت مايسي وقتاً في البيت الأبيض، قبل أن تسافر إلى مدريد، عاصمة إسبانيا، مع أختها الكبرى فينيغان، (22 عاماً)، وجدتها.

وفقاً لجيل فقد أمضت وحفيدتيها ليلة بعد وصولهم إلى إسبانيا - حيث سهروا حتى وقت متأخر من الليل. وقالت السيدة الأولى للملكة الإسبانية ليتيسيا أثناء زيارتها لها في بالاسيو دي لا زارزويلا يوم الاثنين: «أحضرت حفيدتيّ معي، وسهرنا وتناولنا المرطبات».

ولم تذهب مايسي وفينيغان مع جدتهما لمقابلة ملكة إسبانيا خلال اللقاء الرسمي، بل انتظرتا عودتها في السفارة الأميركية. وزارت السيدة الأميركية الأولى الجمعية الإسبانية لمكافحة السرطان، قبل قضاء بعض الوقت للذهاب في جولة تسوق مع مايسي وفينيغان، لزيارة العديد من المتاجر في العاصمة الإسبانية.

تزوج جو بايدن زوجته الأولى نيليا هانتر بايدن في عام 1942، وأنجبا معاً ثلاثة أطفال - بو وهانتر ونعومي بايدن - لكن وقعت الفاجعة في ديسمبر 1972، عندما توفيت نيليا ونعومي في حادث سيارة مأساوي. ثم تزوج جيل عام 1977 وأنجبت منه ابنة اسمها أشلي بايدن عام 1981.

ولدى الرئيس الأميركي سبعة أحفاد: نعومي (27 عاماً)، فينيغان، ومايسي - ابنتي هانتر وكاثلين – وبياو الثاني، وهو ابن هانتر من زوجته الثانية، ميليسا كوهين، بالإضافة إلى ناتالي (17 عاماً)، وروبرت هانتر بايدن الثاني (16 عاماً) وهما ابنا بياو الذي وافته المنية إثر اصابته بورم في المخ عام 2015. هانتر هو أيضاً والد لطفل آخر، لا تعرف هويته، من علاقه سابقة بامرأة تدعى لوندن روبرتس.

ليس سراً أن جو مقرب من أحفاده، وقد كشف في عام 2020 أنه يتحدث إليهم كل يوم. وصرح لشبكة « سي ان ان»: «كل يوم أتحدث إلى جميع أحفادي إما عبر الهاتف، أو أتواصل معهم من خلال رسالة نصية». وأضاف متحدثاً عما يحبون القيام به عندما يأتون لزيارته: «نجلس على الشرفة الخلفية ويجلسون على العشب، ونتحدث عن كل ما دار في يومهم، ونتحدث عن المشوار من البيت إلى المدرسة، ومن يقود السيارة بجنون، وما إلى ذلك».

وغالباً ما يرافقه أحفاده في المناسبات، وفي شهر مارس تم تصوير مايسي بجانبه عندما سافر إلى فيلادلفيا للتحدث في مؤتمر عن قضايا تجمع الديمقراطيين في مجلس النواب. وغالباً ما تعرض مايسي، وهي فنانة طموحة، أعمالها على حسابها على «انستغرام»، ولها بضعة آلاف من المتابعين، لكنها نادراً ما تنشر أشياء تتعلق بأسرتها، لكنها في نوفمبر 2020، شاركت لقطة من داخل طائرة الرئيس الخاصة. ومايسي هي صديقة لساشا، ابنة الرئيس السابق باراك أوباما الصغرى، (21 عاماً)، وقد لعبتا في فريق كرة السلة نفسه الذي كان يدربه باراك بنفسه.

غالباً ما تعرض مايسي، وهي فنانة طموحة، أعمالها على حسابها على «إنستغرام»، ولديها بضعة آلاف من المتابعين.

ليس سراً أن جو مقرب من أحفاده، وقد كشف في عام 2020 أنه يتحدث إليهم كل يوم.

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