طائر يقضي حاجته على ملابس جو بايدن خلال حديثه عن الطاقة الحيوية

المصدر: ترجمة: عوض خيري ■ عن «الديلي ميل»

ألقى طائر بفضلاته على الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال خطابه يوم الثلاثاء الماضي، في أيوا، عن التضخم وحالة الاقتصاد الأميركي، وخططه لخفض أسعار الغاز، ووقع هذا البراز فوق صورة العلم الأميركي المثبتة على بدلته. وكشف فيديو تم تصويره خلال الخطاب أن الطائر تبرز فوق ملابس بايدن، عندما أكمل عبارته التي قال فيها «ستكون المناطق الريفية الأميركية محط اهتمامنا لنصنع مستقبلاً أميركياً خالصاً».

وقع الحادث، وفقاً لقناة فوكس نيوز، داخل ما يشير إليه بايدن مازحاً بـ«الحظيرة العملاقة»، وهو مصنع معالجة الوقود الحيوي، التابع لشركة «بويت»، التي يقع مقرها الرئيس في ساوث داكوتا، وهي متخصصة في إنتاج الإيثانول الحيوي.

وبحسب ما ورد أوضح مسؤول بالبيت الأبيض في وقت لاحق، أن ما كان يُعتقد بأنه براز طائر، هو في الواقع نخالة «ذرة»، وليست فضلات طائر. ومع ذلك، وجد مستخدمو «تويتر» الفرصة ليتندروا على الرئيس، حيث كتب أحدهم «حتى الطيور تعرف أن بايدن مملوء بالمشكلات». وقال آخر: «حامت فوق رأس بنس ذبابة، وتبرز طائر على كتف بايدن»، في إشارة إلى ذبابة حطت على رأس نائب الرئيس السابق، مايك بنس، أثناء مناظرته مع المرشحة لمنصب نائب الرئيس آنذاك، كامالا هاريس.

بعد البراز على ملابسه واصل الرئيس بايدن حديثه لأكثر من 22 دقيقة. وفي وقت لاحق من بعد الظهر، غردت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، كيت بيدينجفيلد، قائلة: «إذا كنتم لا تعرفون صومعة الذرة على الإطلاق، فإن ما سقط على بدلة الرئيس كان ذرة». ليس بايدن أول رئيس يقضي طائر أو حيوان حاجته على ملابسه، فقد سبقه في ذلك الرئيس الأميركي السابق، جورج دبليو بوش، والرئيس الزامبي الراحل، روبياه باندا.

طائر يقضي حاجته على جورج بوش

تلقى بوش هدية غير مرحب بها من عصفور كان يحلق فوق رأسه في الحديقة الوردية بالبيت الأبيض، حيث تخلص هذا الطائر من برازه على الكمّ الأيسر لبدلة بوش، عندما كان يخاطب في 25 مايو 2007 الصحافة الأميركية، في بث متلفز على المستوى الوطني. ووقع البراز على بدلة بوش عندما قال «لدي ثقة في آل غونزاليس - وزير العدل آنذاك - ليقوم بالوظيفة»، في إشارة إلى سؤال طرحه أحد المراسلين حول طرده المثير للجدل للعديد من المدعين العامين الأميركيين. وحاول بوش إزالة مخلفات الطائر مرات عدة بيده، لكن دون جدوى. وقالت نائبة السكرتير الصحافي دانا بيرينو، إن «البراز» يدل على حسن الحظ، قائلة: «لقد كان يوم حظ الرئيس.. الجميع يعلم أن هذه علامة على حسن الحظ».

قرد يتبوّل على بدلة الرئيس الزامبي

في سابقة من نوعها تبوّل قرد على الرئيس الزامبي الراحل، روبياه باندا، أثناء حديثه للصحافيين في مؤتمر صحافي في العاصمة لوساكا في 24 يونيو 2008. ونظر باندا إلى الأعلى وصرخ في القرد: «لقد تبوّلت أيها القرد على سترتي»، وتوقف وهو ينظر إلى الحيوان، وهو يلعب في شجرة فوق كرسيه مباشرة. وأضاف باندا مازحاً: «سأقدم هذا القرد مشوياً في وجبة الغداء للسيد ساتا»، في إشارة إلى زعيم المعارضة مايكل ساتا، الذي هزم باندا في انتخابات العام الماضي. ثم استدرك روبياه قائلاً «لعل هذه بركات»، واستمر في خطابه وسط الضحك من جمهور الصحافيين والدبلوماسيين بمقر الرئاسة.

• وجد مستخدمو «تويتر» الفرصة ليتندروا على الرئيس، حيث كتب أحدهم «حتى الطيور تعرف أن بايدن مملوء بالمشكلات».



• تلقى بوش هدية غير مرحب بها من عصفور كان يحلّق فوق رأسه في الحديقة الوردية بالبيت الأبيض، حيث تخلص هذا الطائر من برازه على الكمّ الأيسر لبدلة الرئيس.



• في سابقة من نوعها تبوّل قرد على الرئيس الزامبي الراحل، روبياه باندا، أثناء حديثه للصحافيين في مؤتمر صحافي في العاصمة لوساكا في 24 يونيو 2008.

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