المكسيك تنقل مهاجرين.. وطالبو اللجوء ينتظرون على حدود أميركا

المصدر: مكسيكو سيتي ■ رويترز

سارع مسؤولون مكسيكيون بنقل آلاف المهاجرين من جنوب المكسيك إلى مناطق أخرى، بينما تستعد الولايات الحدودية الشمالية لاستقبال طالبي اللجوء الذين تمت إعادتهم من الولايات المتحدة، وقال شاهد من «رويترز» وناشط، أول من أمس، إنهما شاهدا عشرات الحافلات متجهة إلى مدينة تاباتشولا بولاية تشياباس، مليئة بالمهاجرين معظمهم من أميركا الوسطى، وبعضهم من كوبا وفنزويلا.

وانتظر كثيرون من المهاجرين شهوراً في تاباتشولا، قرب حدود غواتيمالا، لمحاولة تسوية وضعهم كمهاجرين، وفرّ كثيرون منهم من بلدانهم بسبب العنف والفقر على أمل الحصول على طلب لجوء في الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس الماضي، إنها ستعيد العمل ببروتوكولات حماية المهاجرين، وهي سياسة مثيرة للجدل ترجع لعهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وتتطلب من طالبي اللجوء الانتظار في المكسيك لحين البت في أمرهم، وأعلنت الملاجئ الواقعة على طول الحدود الشمالية، أن ذلك قد يفوق قدرتها الاستيعابية. ومن المتوقع إعادة المجموعة الأولى من المهاجرين، في إطار البرنامج، إلى المكسيك، هذا الأسبوع. وقال مصدر حكومي، طلب عدم نشر اسمه، إن 45 حافلة في تاباتشولا نقلت المهاجرين إلى خارج المدينة، السبت الماضي.

وقال الناشط في مجال حقوق المهاجرين، لويس غارسيا فيلاجران، إن ضباط الهجرة نقلوا 32 حافلة مهاجرين خارج المدينة، الأحد، و70 حافلة أخرى أول من أمس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news