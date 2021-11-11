حكايات سياسية..أحداث وصور.. «الدمية أمل» تنثر بذور التفاؤل بالمستقبل في قمة المناخ

المصدر: غلاسكو ■ رويترز

بعد قطع آلاف الكيلومترات عبر أوروبا وصلت دمية عملاقة أُطلق عليها اسم «أمل الصغيرة» أول من أمس، إلى قمة المناخ (كوب26) المنعقدة في غلاسكو من أجل نشر الوعي بمحنة الأطفال اللاجئين الواقفين على الخط الأمامي للتغير المناخي.

وافتتحت الدمية التي يبلغ ارتفاعها 3.5 أمتار وتمثل طفلة سورية لاجئة جلسة المحادثات الموسعة بالاشتراك مع بريانا فرويان الناشطة في مجال المناخ من جزيرة ساموا.

وأمام جمهور الحاضرين من المفاوضين في محادثات المناخ تبادلت الاثنتان الهدايا فقدمت فرويان زهرة تمثل النور والأمل، وقدمت «أمل الصغيرة» كيساً من البذور.

ودعت فرويان المشاركين في محادثات المناخ «للعمل والكفاح حتى ترث كل الفتيات الصغيرات العالم الذي تستحقه ووضع أساس التغيير من أجل النمو».

وقالت إن الغرض من البذور تذكير المفاوضين بدورهم «كغارسين لبذور مستقبل عالمي»، وإن الجهد الحقيقي سيُبذل بعد انتهاء محادثات المناخ يوم الجمعة عندما يتعين أن تتحول الكلمات إلى أفعال للحد من ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية.

وبعد مغادرة قاعة المؤتمر قاد الفريق الذي يحرك «أمل الصغيرة» الدمية للقاء ناشطين آخرين من دعاة حماية الكوكب من التغير المناخي.

وبخلاف البذور قدمت «أمل الصغيرة» للمؤتمر رسالة مفتوحة تنادي فيها بتخفيضات عاجلة في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وقّع عليها 1.8 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم.

بدأت «أمل الصغيرة» رحلتها في 27 يوليو من مدينة غازي عنتاب التركية قرب الحدود السورية، واقتفت في الرحلة آثار آلاف اللاجئين.

• بخلاف البذور قدمت «أمل» الصغيرة للمؤتمر رسالة مفتوحة تنادي فيها بتخفيضات عاجلة في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وقّع عليها 1.8 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news