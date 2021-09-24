رئيس الوزراء البريطاني يعترف بابن له خارج إطار الزواج

المصدر: ■ ترجمة: ع-خ عن الـ«سي إن إن»

اعترف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أخيراً، بأن لديه ستة أطفال، وهو سؤال تفاداه سابقاً في العديد من المقابلات والمؤتمرات الصحافية. ففي حديث لبرنامج توداي، الذي تبثه شبكة إن بي سي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سأله أحد المحاورين عما إذا كان لديه ستة أطفال، فأجاب بنعم.

وذكر جونسون من قبل مراراً وتكراراً، أنه لن يناقش حياته الخاصة، وخلال الحملة الانتخابية لعام 2019، قال إنه لن يتحدث عن أطفاله.

وظل عدد الأطفال الذين أنجبهم جونسون نقطة نقاش في السياسة البريطانية لسنوات عدة، بعد أن أصدرت محكمة إنجليزية أمراً قضائياً يمنع المؤسسات الإعلامية من التحدث عن وجود ابنة لجونسون، جاءت من علاقة خارج نطاق الزواج. ولدى جونسون أربعة أطفال من زوجته السابقة مارينا ويلر، وابنة واحدة من تلك العلاقة خارج إطار الزواج، وابن من زوجته كاري جونسون، التي تزوجها في وقت سابق من هذا العام، واسمه ويلفريد.

وقال جونسون لشبكة إن بي سي، إن إنجاب طفل في 10 داونينغ ستريت، كان تجربة رائعة، لكنها كانت تتطلب الكثير من الجهد. وأضاف لكني أحب مثل هذا الجهد على الإطلاق. وأضاف ظللت أغير الكثير من الحفاضات.

في أغسطس، أعلنت كاري جونسون على «إنستغرام» أن الزوجين كانا يتوقعان طفلاً ثانياً، وكشفت أنها عانت إجهاضاً في وقت سابق من العام. وقالت مديرة الاتصالات السابقة في حزب المحافظين، إن المولودة الجديدة كان من المتوقع أن تصل في عيد الميلاد هذا العام، إنها تريد مشاركة الأخبار الشخصية حول إجهاضها من أجل مساعدة الآخرين.

وُلد ويلفريد، في إبريل 2020، بعد فترة وجيزة من دخول جونسون المستشفى مصاباً بأعراض شديدة من «كوفيد-19» لدرجة أنه مكث في وحدة العناية المركزة. وقال الزوجان إن ابنهما ويلفريد حصل على الاسم الأوسط لأحد الأطباء، تكريماً له على جهده لإنقاذ رئيس الوزراء. ومن غير الواضح لماذا قرر جونسون الآن تأكيد وجود طفل تجنب الحديث عنه فيما سبق!

ذكر جونسون من قبل مراراً وتكراراً أنه لن يناقش حياته الخاصة، وخلال الحملة الانتخابية لعام 2019، قال إنه لن يتحدث عن أطفاله.

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