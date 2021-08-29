تلوّث مياه معظم الأنهار في التشيك

المصدر: ■ عن «التايمز» اللندنية

تعد التشيك واحدة من أشهر الوجهات السياحية على مستوى العالم ، وتتميز بالطبيعة الخلابة، والمناخ المعتدل معظم فصول السنة، وتتنوع بها الأنشطة التي تجمع بين التجول في المدن التاريخية والتمتع بالطبيعة الخلابة، وغنية بالكثير من الأنهار والمحيطات والطبيعة الساحرة على الرغم من أنها لا تملك منفذاً على البحر.

يوجد بها العديد من البحيرات الاصطناعية والطبيعية في الغابة التشيكية، ومن أشهرها بحيرة هيتمان، وبحيرة بيزدريف، وبحيرة وروجمبرسكي، ويمكن وصف طبيعة التشيك بأنها سهول محاطة بسلاسل جبلية. كما أنها تضم أنهاراً عدة، لكنّ يد الإنسان عبثت بمعظمها وحوّلتها من مصادر للمياه العذبة إلى أماكن للنفايات ومصدر للأمراض والتلوث.

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