أحداث وصور.. حرائق الغابات تخرج عن السيطرة في جزيرة بيلوبونيز اليونانية

المصدر: أثينا ■ د.ب.أ

اندلعت حرائق الغابات مرة أخرى بشكل خارج عن نطاق السيطرة في شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، أمس، في ظل جبهة نيران لنحو 10 كيلومترات بالقرب من بلدية جورتينيا.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أنه تم إرسال رسائل نصية إلى سكان نحو 19 قرية، تدعوهم إلى إخلاء المنطقة، واشتعلت النيران في المنازل بقرية بيريس على الجانب الغربي من بيلوبونيز.

وكافحت طواقم الطوارئ لإنشاء حاجز لمنع النيران من الانتشار بشكل أكبر نحو منطقة إيليا، وصعّبت الرياح على رجال الإطفاء احتواء الحرائق على الرغم من المساعدات الدولية.

وظلت حرائق الغابات مستعرة في جزيرة وابيه اليونانية، لليوم التاسع على التوالي.

وهناك آمال أن يتحسن الوضع في ثاني أكبر جزيرة باليونان، بعدما بدأت الحرائق تخمد ببساطة لأنه لم يتبقّ شيء ليحترق.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه نظراً إلى أن معظم حرائق الغابات في أماكن أخرى باليونان تمت السيطرة عليها، يمكن لمزيد من رجال الإطفاء الآن تركيز جهودهم على وابيه.

وتواجه اليونان حرائق غابات منذ أيام في ظل موسم حار، حيث وصلت الحرائق إلى ضواحي أثينا.

وفي تقديرات أولية، قدر المعهد الجيولوجي لجامعة أثينا أن 90 ألف هكتار من الأراضي احترقت في البلاد هذا الصيف، حتى الآن.

وفي الوقت ذاته، أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستدعم إعادة بناء المنازل التي دمرتها الحرائق بقيمة 150 ألف يورو (175 ألفاً و500 دولار) لكل منزل.

وقال رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن المواطنين الذين أضيروا من الحرائق يمكنهم استيفاء نموذج مخصص لهذا الغرض عبر الإنترنت، اعتباراً من يوم 18 أغسطس، وسيتلقون الدفعة الأولى من التعويض بقيمة تراوح بين 500 و20 ألف يورو، في غضون أيام، قبل مراجعة الطلب بالتفصيل.

وستحصل الشركات والمزارعون على دعم مالي أيضاً، بينما سيتلقى المشردون الذين لا يجدون مأوى، دعماً بقيمة 500 يورو شهرياً لاستئجار مساكن لحين إعادة بناء منازلهم.

• نظراً إلى أن معظم حرائق الغابات بأماكن أخرى في اليونان تمت السيطرة عليها يمكن لمزيد من رجال الإطفاء الآن تركيز جهودهم على «وابيه».

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