بالصور.. ازدياد عدد اللاجئين والنازحين في العالم خلال «كورونا»

المصدر: جنيف - د.ب.أ

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عدد اللاجئين والنازحين داخلياً، في أنحاء العالم، ارتفع ليتجاوز 80 مليوناً منتصف هذا العام.

وتأتي هذه الزيادة رغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إلى وقف القتال أثناء مواجهة العالم لجائحة «كورونا».

وقالت المفوضية، أمس، إن العنف الدائر في بعض البلدان زاد من عدد النازحين بواقع أكثر من 500 ألف شخص منذ يناير الماضي. كما نزح عدد كبير من المواطنين في منطقة الساحل الإفريقي، حيث فرّ المدنيون من أعمال الاغتصاب والإعدام وأشكال أخرى من العنف الوحشي.

وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي: «نحن الآن نتجاوز نقطة فارقة قاتمة أخرى، والتي ستواصل التفاقم ما لم يوقف زعماء العالم الحروب». وأشارت المفوضية إلى أن القيود الحدودية التي فرضت في 168 دولة خلال الموجة الأولى من جائحة «كورونا»، في أبريل الماضي، جعلت وصول اللاجئين إلى بر الأمان أكثر صعوبة. ورغم تبني الكثير من الدول، منذ ذلك الحين، سياسات طلب لجوء براغماتية، تراجعت طلبات اللجوء بواقع الثلث خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. كما تم تسجيل انخفاض حاد في عدد اللاجئين الذين تمكنوا من العودة الى أوطانهم، والذين تمت إعادة توطينهم بصورة دائمة في دول مستقرة.

• الزيادة تأتي رغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى وقف القتال أثناء «كورونا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news