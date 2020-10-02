جامعة صينية تقدم فواكه مجانية مقابل أطباق خاوية

المصدر: ترجمة- «م.م» عن «غلوبل تايمز»

مع مكافحة الصين لهدر الطعام من خلال حملة «اترك طبقك فارغاً»، بدأت إحدى الجامعات في لويانغ، بمقاطعة هنان، وسط الصين، في تقديم مئات الكيلوغرامات من الفاكهة مجاناً، كل يوم، للطلاب الذين ينهون جميع الأطعمة في أطباقهم. وفي إطار هذه المبادرة، يمكن للطلاب في جامعة لويانغ الاستمتاع بالبوفيهات اليومية في مطعم الجامعة، واستبدال أطباقهم النظيفة بالفواكه.

وفي ذلك، يقول مسؤولون في الجامعة، إن المطعم يقدم 750 كيلوغراماً من الفاكهة المجانية يومياً، مثل التفاح والبرتقال والجوافة، وهو ما يكفي لطلاب الجامعة البالغ عددهم نحو 6000.

ورحب الطلاب بفكرة الجامعة، وقال البعض إنهم سعداء بالحصول على فواكه مجانية مع تشجيعهم على توفير الطعام، في الوقت نفسه. وعلق أحدهم على شبكة «ويبو» الاجتماعية الصينية، قائلاً: «يجب أن أقول إن المكافأة هي حافز جيد بالنسبة لي»، متابعاً «لم أكن أهتم كثيراً بكمية الطعام الذي أتناوله من البوفيه، لكن الآن سأفكر مرتين في الكمية التي يمكنني إنهاؤها قبل أن آخذها».

ووجدت دراسة استقصائية أجرتها الأكاديمية الصينية للعلوم والصندوق العالمي للطبيعة، عام 2018، أن المطاعم في المناطق الحضرية، في الصين، ترمي أكثر من 17 مليون طن من الطعام، كل عام، أي ما يكفي لإطعام ملايين الأشخاص في السنة.

- المطعم يقدم 750 كيلوغراماً من الفاكهة المجانية يومياً، مثل التفاح والبرتقال والجوافة، وهو ما يكفي لطلاب الجامعة البالغ عددهم نحو 6000.

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