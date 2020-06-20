ترامب يواجه أكثر من أزمة مع كتاب مدوٍّ وقرار للمحكمة العليا

المصدر: واشنطن ■أ.ف.ب

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من أزمة مع إعلان مستشاره السابق جون بولتون أنه «غير مؤهل» للرئاسة في كتاب يصدر الأسبوع المقبل، ويتوقع أن يكون له وقع مدوٍّ، وتسديد المحكمة العليا ضربة له بقطعها الطريق على أحد وعوده الانتخابية بترحيل مهاجرين غير قانونيين.

والأحداث الدراماتيكية المحيطة بالرئيس الذي تواجه معركة إعادة انتخابه صعوبات في الأساس، ترفع الرهانات لتجمعه الانتخابي في تولسا بولاية أوكلاهوما اليوم، وهو التجمع الأول له منذ فرض إجراءات الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، ويأتي وسط جدل حول مسألة السلامة.

وبعد أن كانت حملة ترامب لولاية ثانية تسير بخطى واثقة، واجهت وضعاً صعباً بسبب الانتقادات لتعاطيه مع جائحة «كوفيد-19» والتظاهرات العارمة المنددة بالعنصرية.

وأيدت المحكمة العليا الأميركية، أول من أمس، الإبقاء على الحماية القانونية الممنوحة لـ700 ألف مهاجر شاب يطلق عليهم تسمية «الحالمين»، مسددة ضربة أخرى لحملة إعادة انتخابه التي تتركز في جزء كبير منها على وعد بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

والقرار لاذع بشكل خاص لأن ترامب كثيراً ما تباهى بتعيينه قاضيين في المحكمة العليا مرسخاً حضور المحافظين فيها.

وفي رد فعل غاضب على «تويتر» وصف ترامب القرار وقرارات أخرى لم تعجبه بأنها «طلقات تنفجر في وجه أشخاص يفخرون بوصف أنفسهم بالجمهوريين».

كما يتعرض لهجوم من الداخل من بولتون، الجمهوري الدائم الذي شاهد ترامب عن قرب بوصفه مستشاره للأمن القومي.

وقال بولتون لشبكة «إيه.بي.سي نيوز»: «لا أعتقد أنه مؤهل للمنصب»، وذلك في معرض الترويج لكتابه بعنوان «ذا رووم وير إت هابند»، (الغرفة التي حدث فيها ذلك).

والكتاب الذي يسعى البيت الأبيض جاهداً لاستصدار قرار قضائي يمنع صدوره، يقول إن ترامب طلب من الرئيس الصيني شي جينبيغ المساعدة في إعادة انتخابه، وعرقل العدالة، ولا يمكنه منافسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بولتون «بوتين يعتقد أن بإمكانه التلاعب به».

وشن وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي يقول بولتون إنه يشاركه رأيه في ترامب، هجوماً عليه مساء الخميس في بيان جاء فيه «أنا أيضاً كنت في الغرفة».

وقال بومبيو «من المحزن والخطير في الوقت نفسه أن يكون الدور الرسمي الأخير لجون بولتون هو دور الخائن الذي ألحق الضرر بأميركا بانتهاك ثقته المقدسة مع شعبها».

وهاجم ترامب مجدداً بولتون ووصفه بـ«الجرو المريض»، رافضاً الكتاب بوصفه «أكاذيب وروايات مختلقة».

ويتوجه ترامب اليوم جواً إلى تولسا حيث يعقد أول تجمع انتخابي له منذ مارس.

ومع خبرته في البرامج التلفزيونية وشعبويته الطبيعية، فإن ترامب يشعر بسعادة أكبر أمام حشود تطلق هتافات التأييد له أكثر منه في أجواء البيت الأبيض الرسمية.

وقالت مستشارته كيليان كونواي إن ترامب «سعيد جداً» لاستئناف الحملة.

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