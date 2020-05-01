كاميرات اجتماعات الحكومة الكندية عن بُعد تتجسّس على منازل الوزراء والنواب

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن «الناشيونال بوست»

برامج الواقع الافتراضي التي تستخدمها الحكومات لعقد اجتماعاتها أتاحت للجمهور الكندي رؤية ما بداخل منزل رئيس وزرائهم، جاستن ترودو، كما تجسّست كاميرا الفيديو على ما يوجد داخل بيوت النواب والوزراء، عندما اجتمع الأربعاء الماضي 300 من أعضاء البرلمان الكندي عن بُعد، في أول جلسة افتراضية للبرلمان بعد انتشار فيروس كورونا، واستطاع الكنديون ان يدخلوا افتراضياً لمنازل هؤلاء المسؤولين ليشاهدوا بعض الأشياء الموجودة داخلها.

ومن بين الأشياء المثيرة للاهتمام اللوحة الجميلة الملونة لرجال يعتمرون عمامات، والتي توجد خلف الوزير نافديب بينز، وزجاجة تشحيم السيارات الموجودة بجانب النائب المحافظ، مارتي مورانتز. وكشفت كاميرا الفيديو أيضاً أن النائب دانيال بليك استخدم ملاءة بيضاء ليحجب ترميمات المنزل خلفه.

حظي المشاهدون أيضاً بلمحات من داخل منزل رئيس الوزراء، جاستن ترودو الريفي، وبالتحديد رفّان من مكتبته الخاصة، والتي يوجد بها تقريباً 100 كتاب، وصور العائلة، وما يبدو بأنه نسخة مصغرة من صورة تذكارية مجسمة للملكة اليزابيث الثانية، وهي على صهوة جوادها، والتي توجد النسخة الاصلية منها داخل مباني البرلمان، من بين الكتب كتاب عن سيرة والد ترودو، بيير اليوت ترودو «المواطن العالمي: حياة بيير اليوت ترودو» موضوع في واجهة أحد الأرفف.

وفي محاولة لمعرفة المزيد عن الكتب التي أثارت اهتمام ترودو لتصل إلى رفوفه الخاصة، وربما أثرت في تفكيره، تواصلت صحيفة الناشيونال بوست مع مكتب رئيس الوزراء للحصول على صورة عالية الجودة لرفوف الكتب. ورفض المكتب التجاوب مع الصحيفة، لذلك لجأت إلى خبراء في «تويتر»، الذين ساعدوا في تحديد ما يقرب من 20 من الأعمال المميزة التي ظهرت في الخلفية وراء ترودو خلال ظهوره مرة أخرى في فترة الأسئلة الافتراضية، وقدمت الصحيفة هذه القائمة إلى مكتب ترودو لتأكيدها، لكنه لم يستجب أيضاً. من غير المستغرب أن تحتوي المجموعة على كتب متنوعة عن السياسة والقيادة والانتخابات.

من بين الأشياء المثيرة للاهتمام التي كشفتها الكاميرا اللوحة الجميلة الملونة لرجال يعتمرون عمامات، والتي توجد خلف الوزير نافديب بينز، وزجاجة تشحيم السيارات الموجودة بجانب النائب المحافظ، مارتي مورانتز.

حظي المشاهدون أيضاً بلمحات من داخل منزل رئيس الوزراء جاستن ترودو الريفي.

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