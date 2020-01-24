عامل ديكور يترك رسالة انتقامية على جدار مبنى

المصدر: ترجمة: م.م عن «ويلز أونلاين»

انتقم أحد عمال الديكور من زبون يقول إنه مدين له بالمال، بترك كتابة بارزة مطلية على جدران البناء الذي استُؤجر لطلائه. وكتب دين ريفز (50 عاماً) بطلاء أسود: «هل تريد طلاء منزلك؟ لا تكن مثل تيري، وعليك أن تدفع الفاتورة». وفي الوقت نفسه، يدعي تيري، وهو المقاول المكلف بالمشروع، أن العمل لم يكتمل، وهو سعيد بدفع المقابل عندما ينتهي العامل من الطلاء.

ويضيف تيري، أنه «خلال الوقت الذي استغرقه العامل لكتابة تلك الكلمات، كان بإمكانه إكمال العمل المتبقي». وكان ريفز قد بدأ طلاء ناد في «بولسوفر»، بمقاطعة «ديربيشاير» البريطانية، والذي تم تحويله إلى شقق سكنية. ويدعي العامل أن ثمة تغييراً في متطلبات المهمة، موضحاً: «قدمت له عرضاً، وأخبرني بأنه سيعطيني المال على الفور».

لكن المقاول حاول تغيير بنود الاتفاق، وفقاً للعامل، وكان من المفترض أن يتم العمل على سقالات، وأن يُزيل تيري اللوحات والإشارات من الجدران، ولكن ريفز أنجز العمل مستخدماً سلالم، كما وفر 900 جنيه إسترليني، وهي كُلفة السقالات، وأزال اللوحات والإشارات بنفسه «لقد أخل بشروط العقد بيني وبينه، وظل يطلب مني القيام بعمل إضافي»، كما يؤكد عامل الديكور.

ويُصر المقاول على أن ريفز يستحق 300 جنيه إسترليني فقط، موضحاً «بدلاً من قضاء وقته في طلاء الأبواب، والقيام بالأعمال الأخرى، قضى وقته في طلاء تلك الكلمات على الحائط».\

- يقول تيري: «لم يكمل ريفز العمل لذا لم يحصل على الأجر، وقد أخبرته بأنه عندما ينتهي من العمل سيتقاضى أجره».