دخان حرائق الغابات الأسترالية وصل إلى أميركا الجنوبية

المصدر: عواصم - وكالات

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أول من أمس، إن الدخان الناجم عن حرائق الغابات الكارثية التي تتعرض لها أستراليا اجتاز 11 ألف كيلومتراً عبر المحيط الهادئ ووصل إلى أميركا الجنوبية، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن حرائق الغابات إلى 26 شخصاً.

ووصلت أعمدة الدخان الهائلة الاثنين إلى الأرجنتين ووسط تشيلي، حيث بدت السماء الصافية رمادية الثلاثاء الماضي بسبب التلوث.

وتقول السلطات إن الدخان لا يشكل خطراً صحياً في هذه الدول، على عكس أستراليا التي بلغ تلوث الهواء فيها مستويات خطيرة.

يأتي ذلك في وقت ارتفع عدد حالات الوفاة جراء حرائق الغابات المدمرة في أستراليا منذ بدأت في سبتمبر الماضي إلى 26 شخصاً، بعد تأكيد وفاة أحد عمال إدارة مكافحة حرائق الغابات أمس.

ولقي الرجل حتفه جراء حادث تعرض له خلال مكافحة حرائق الغابات في ولاية فيكتوريا في 3 يناير الجاري.

واستفادت فرق الإطفاء في جنوب شرق أستراليا من الطقس الأقل حرارة، أمس، للسيطرة على الحرائق وإجراء عمليات إحراق محدودة تحت السيطرة لحرمان الحرائق المستعرة الكبيرة من وقودها قبل حدوث ظروف جوية أكثر قسوة في الأيام المقبلة.

ولايزال أكثر من 120 حريقاً مستمراً في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز، من بينها 50 حريقاً خارج نطاق السيطرة. في حين هناك 40 حريقاً مستمراً في فيكتوريا، مع بدء نحو 10 منها في الاندماج مع بعضها بعضاً.

120

حريقاً مستمراً في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز، من بينها 50 حريقاً خارج نطاق السيطرة.